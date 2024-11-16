По данным Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), объем рынка рекламы на сайтах маркетплейсов в 2023 году достиг 163,5 млрд руб., увеличившись более чем втрое. В профильном комитете АРИР считают, что к концу 2024-го этот показатель может вырасти до 285 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ».

По итогам третьего квартала 2024 года каждый второй продавец в Ozon использует инструменты личного кабинета для продвижения товаров. При этом количество внешних рекламодателей, не продающих товары в онлайн-магазине, увеличилось в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом, а их рекламные бюджеты выросли более чем вдвое.

Генеральный директор Kokoc Group Александр Шокуров отметил, что практически все участники рынка электронной коммерции в последнее время стали более активно развивать рекламу на своих платформах. Однако Wildberries «немного пропустил этот сегмент», считает эксперт.

Представители объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что их совместное медиа позволит предложить рекламодателям новые качественные продукты и инструменты продвижения. Компания работает над сервисами, влияющими на покупателя на всех этапах маркетинговой воронки. Они также отметили усиление конкуренции за внимание потребителя.

В этом году доля маркетплейсов в общем объеме спроса на складскую недвижимость в России достигла рекордных 85%. Этот показатель практически вдвое больше по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил генеральный директор CORE.XP Владимир Пинаев в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi.