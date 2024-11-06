В 2024 году доля маркетплейсов в общем объеме спроса на складскую недвижимость в России достигла рекордных 85%. Этот показатель практически вдвое больше по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил генеральный директор CORE.XP Владимир Пинаев в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi, сообщает ТАСС.

«Доля маркетплейсов возросла примерно до 85% общего объема. Мы видим в 2024 году значительное падение объемов поглощений со стороны других участников рынка», — сказал Пинаев.

Он отметил, что маркетплейсы растут стремительными темпами. Так, объем поглощений в структуре спроса в 2020 году был вдвое ниже. Согласно аналитическим материалам компании, в 2020 году доля маркетплейсов в структуре спроса на складскую недвижимость РФ составляла 44%, в 2021 году — 53%, в 2022 году — 58%, в 2023 году — 67%.

Отмечается, что высокая стоимость аренды, которая может еще больше увеличиться вслед за ростом ключевой ставки, в 2025 году будет оказывать негативное давление на планы арендаторов в складском сегменте России. Годовой объем сделок ожидается на уровне 4,5 млн кв. м. Отметим, что в 2024 году этот показатель составлял около 6,6 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что с июля 2024 года Wildberries и Russ в ходе аудита на складских комплексах выявила почти 87 тыс. случаев злоупотреблений, связанных с приемкой и сортировкой товаров, на сумму более 324,5 млн руб. Возбуждено 925 уголовных дел. Были зафиксированы случаи сговора прежней администрации, охраны и исполнителей для незаконного присвоения имущества.