Перед современными лидерами стоят глобальные задачи, а на плечи ложится огромная ответственность. Меняется и понимание, какие качества необходимы, чтобы вести за собой людей. Каким должен быть лидер в XXI веке, высказались участники саммита One Young World.

Объединять людей, проявлять решительность и быть хорошим слушателем — это те качества, которые молодое поколение ищет в лидерах. По словам генерального директора и основателя организации по устойчивому развитию Environmental Network Malawi Сью Уиски, важно, чтобы лидеры действовали в интересах народа, а не из собственной выгоды или защищая приоритеты небольшой группы.

Она также отметила, что для тех, кто ведет за собой массы, важны настойчивость и решительность. «Люди проходят через многое, но их достижения намного превосходят все, через что они прошли», — сказала Уиски.

Для североирландского политика Кары Хантер первостепенное значение имеют сочувствие и понимание. Она напомнила, что важность умения слушать не стоит недооценивать. В 2020 году женщина стала членом североирландской Ассамблеи от Восточного Лондондерри и сказала, что ей интересно узнать, чего хотят от образования те, кто моложе ее.

«Хороший лидер должен слушать и делать громче голоса людей, которые, возможно, не могут голосовать, но хотят быть частью политического процесса, а также обеспечивать им понимание силы, какой они обладают», — сказала она.

Хантер входит в состав Комитета по образованию Северной Ирландии, и, по ее словам, эта роль способствует построению мирного общества в регионе.

«Ключевым шагом для этого является интегрированное образование. Важно, чтобы каждый ребенок независимо от происхождения или убеждения получал образование наравне с другими и уважал культурные различия», — отметила политик.

Объединение людей из разных слоев общества важным считает и бывший регбист Тендаи Мтаварира. Он назвал звезду южноафриканского регби Сию Колиси «великим лидером». Он привел свою команду к победе на Кубке мира в 2019 году благодаря своей способности «раскрывать лучшее в каждом», отметил Мтаварира

Он руководит фондом The Beast, который помогает молодым людям приобретать жизненные навыки через образование и спорт, а также запустил программу Lead Like a Girl — стипендию для девочек-подростков.

«Если мы сможем повысить квалификацию нашей молодежи, создать процветающие трудовые ресурсы, мы увидим гораздо лучший мир, гораздо лучшую Африку», — указал Мтаварир.

Предпринимательница Лаура Стокко является основателем компании Openversum, которая предоставляет технологии чистой воды по модели «микрофранчайзинга». Она обучает женщин собирать и продавать фильтры для воды в Колумбии и Уганде. С ее точки зрения, лидерство — это решение проблем.

«Если вы не слушаете, вы будете пытаться внедрить фантастические изменения, которые, по вашему мнению, что-то решают, но людям, которыми вы пытаетесь руководить, они не нужны или нежелательны», — сказала Стокко.

На вопрос, чего хотят молодые лидеры, Стокко ответила: «Мы хотим, чтобы нас услышали и чтобы нам дали возможность действовать, чтобы мы действительно могли создать будущее, которого хотим».

Ранее популярный тренер и инструктор LinkedIn Скотт Маутц назвал шесть вопросов, на которые успешные люди всегда отвечают да. По его мнению, достижение успеха начинается с осознания, насколько человек уже успешен.