У многих нет времени на то, чтобы сделать для себя что-то приятное в течение дня. Когда работа и семейные обязанности перегружают и без того напряженный график, еще одна задача в списке может показаться непосильной — даже если она призвана сделать человека счастливее. CNBC поделился тремя научно обоснованными способами повысить настроение. Все они занимают менее 10 минут.

Написать или позвонить другу

Психотерапевт и автор книги «Истоки тебя» Вена Фараон, напоминает, что отправить смс или позвонить другу — это простой способ поддержать позитивные отношения. Она отмечает, что людям очень приятно делать что-то для других, а также это способ создает необходимую связь.

Спонтанно отправить сообщение может показаться неуместным, но, согласно исследованию 2022 года, люди постоянно недооценивают, насколько сильно их друзья хотят получить от них весточку. Внезапный телефонный звонок или сообщение на самом деле очень ценятся. Исследование также показало, что чем неожиданнее звонок, тем лучше он воспринимается.

Сделать что-то трудное, чего до сих пор избегали

Люди склонны запоминать невыполненные или прерванные задачи лучше, чем завершенные. Этот психологический феномен известен как «эффект Зейгарник». Так возникает когнитивный диссонанс, который может отвлекать человека от работы над другими проектами.

Выполнение даже самого незначительной задачи из списка может снять напряжение и вызвать выброс дофамина в мозг. По словам Фарон, решение проблемы, которую человек игнорировал, облегчает нагрузку и позволяет достичь того, что его тяготило.

У многих есть задачи, которые занимают всего несколько минут. Может показаться, что запись к стоматологу или уборка ковра не имеют ничего общего с радостью, но наука показывает, что, скорее всего, даже такие мелочи принесут положительные эмоции.

Сделать кому-нибудь комплимент

Сделав кому-то комплимент, человек может почувствовать себя лучше, утверждает профессор психологии Йельского университета и ведущая подкаста The Happiness Lab Лори Санто. Она предлагает начать с малого, к примеру, похвалить туфли или сумку коллеги.

Ее слова подтверждает исследование 2020 года, в соответствии с которым человек чувствует улучшение настроения, сделав короткий комплимент, даже если поначалу такой шаг вызывал тревогу. По словам Санто, эффект сохранится и после общения. «Быстрый комплимент может поднять настроение на более длительный срок, чем можно подумать», — добавила она.

Ранее психолог Мэри Андерсон поделилась восемью ключевыми принципами, которые помогут стать счастливее и успешнее. Ее стратегии помогут повысить внутреннюю энергию и избежать выгорания.