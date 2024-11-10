Многие считают, что достичь успеха, испытывая меньше стресса, тревоги и выгорания — невозможно, но это не так. Психолог Мэри Андерсон написала книгу «Счастливый человек, добившийся успеха» именно для тех, кто хочет достигать своих целей и при этом жить радостной и здоровой жизнью. Вот восемь ключевых принципов, которые она предлагает, чтобы стать счастливее и успешнее.

1. Стремиться к совершенству, а не к идеалу

«Совершенство основывается на уважении к себе, своему разуму, телу и духу, а также на восприятии различных способов достижения успеха, вместо того чтобы зацикливаться на идеале», — утверждает Мэри Андерсон. Она предлагает использовать уравнение совершенства: совершенство = счастливая, здоровая и успешная жизнь.

Счастье: сосредоточенность на положительных эмоциях и действиях, которые снижают уровень стресса, а не увеличивают его.

Здоровье: соблюдение здоровых привычек, включая достаточный сон и правильное питание.

Высокие достижения: стремление к значимым целям, но следует помнить, что каждый человек может совершать ошибки.

2. Инвестировать в свою энергию

Чтобы повысить свою энергию и избежать выгорания, необходимо заботиться о себе, отмечает Андерсон. Она предлагает аббревиатуру SELF: сон, упражнения, ожидание приятного и питание. Этот метод подчеркивает важность полноценного сна, ежедневной физической активности, планирования увлекательных мероприятий с близкими и употребления питательной пищи. Работая над собой, можно сохранить свою энергию, начиная с самых сложных задач и не перегружая свой список дел.

3. Относиться к неопределенности с интересом

В жизни всегда будет присутствовать некоторый элемент неопределенности, который нужно стараться принимать, а не избегать его, говорит Андерсон. «Что бы ни произошло, у вас есть навыки решения проблем, чтобы справиться с любым исходом, — говорит она. — Научитесь позитивному самовнушению, это поможет с надеждой смотреть в будущее и радоваться новым возможностям».

4. Устанавливать здоровые связи

Чтобы достичь успеха, важно взаимодействовать с другими, заявляет эксперт. «Даже краткие моменты общения могут изменить ваш путь и чью-то жизнь тоже!». Кроме того, позитивные отношения способствуют собственному счастью и здоровью, согласно исследованиям Гарварда.

«Находите людей, которые дарят вам счастье и поддерживают в достижении ваших целей, — говорит Андерсон. — Они способствуют вашему расслаблению и помогают переключить внимание с негативных внутренних искажений на реальность, в которой вас ценят».

5. Заменить «должен» на «могу»

«Слова, которые вы используете, когда говорите о своих целях, имеют значение. Фразы типа «Я должен был лечь спать раньше» или «Я должен суметь пробежать марафон» несут негативный оттенок, — сообщает Андерсон. — Такой тип несбалансированного внутреннего диалога не способствует успеху. Он удерживает вас в замешательстве и не предлагает конструктивных шагов для изменения ситуации.

Начало предложений о своих целях со слов «Я могу» подталкивает вас к действию».

6. Практика благодарности

Как показывают исследования, практика благодарности способствует повышению уровня счастья. Это может оказаться особенно полезным в сложные моменты жизни.

«Если мы будем практиковать мысли, основанные на благодарности, в наши трудные времена, мы сможем преодолевать их с меньшей тревогой и большей легкостью», — пишет Мэри Андерсон в своей книге.

Люди, ведущие дневники благодарности и регулярно записывающие в них свои мысли, также занимаются привычками, которые приводят к большему успеху, такими как регулярные занятия спортом и улучшение качества сна, согласно исследователю Роберту Эммонсу, автору книги «Благодарность работает».

7. Отмечать свои победы

Целеустремленный человек часто добивается успеха. Чтобы отметить свою победу можно: сходить в ресторан, купить себе хороший подарок или отправиться в поездку в место, куда всегда мечталось поехать, говорит Андерсон. Также можно записать в блокнот свои чувства по поводу достижения.

Празднование своих побед может помочь использовать воспоминания о прошлом успехе как топливо для подъема на следующую вершину.

8. Определять значимые цели

Когда выбираются цели, которые действительно важны, намного легче приложить усилия для их достижения. Наличие цели — одна из самых важных составляющих счастья, говорит ведущий эксперт в области счастья Артур С. Брукс.

Андерсон предлагает задать себе следующие вопросы при размышлении о своей цели:

Чего я достиг в своей жизни?

Что я сделал для своей семьи, окружающей среды или мира, чтобы он стал лучше?

Каким я хочу, чтобы меня запомнило будущие поколения?

«Сейчас — самое подходящее время, чтобы подумать о том, чему хочется посвятить свое время, энергию и жизнь, чтобы создать наследие, которое важно, — пишет Андерсон. — Потому что сейчас — это то, что у нас есть».

Популярный тренер и инструктор в LinkedIn Learning Скотт Маутц считает, что достижение успеха начинается с осознания того, насколько вы уже успешны. Успех — это не только то, сколько денег вы зарабатываете, какую должность занимаете или чего достигли. Настоящий успех следует понимать шире, говорит Маутц и предлагает ответить на шесть вопросов, чтобы оценить насколько вы сейчас успешны.