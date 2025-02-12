Миллионер и автор книги «Деньги для пар» Рамит Сетхи, который работал с более чем 1 тыс. пар, утверждает, что самые успешные из них имели общее видение богатой жизни. Он поделился с CNBC тремя приемами, которых следует избегать, чтобы построить финансово успешные отношения.

Сетхи утверждает, что успешные пары имеют представление о том, как они хотят распоряжаться своими деньгами. Они регулярно, активно и позитивно обсуждают финансовые вопросы и используют системы, чтобы контролировать денежные потоки и направлять их туда, куда считают нужным.

За последние 20 лет он работал с тысячами пар, помогая им решать такие важные финансовые проблемы, как избавление от долгов, преодоление разницы в доходах и планирование выхода на пенсию. Сетхи часто делится стратегиями, которые он и его жена используют для поддержания позитивных отношений друг с другом и своими финансами.

Три приема, которых, по его мнению, нужно избегать, если люди планируют построить финансово успешные отношения:

1. Хвастовство деньгами

Может быть заманчиво показать свою финансовую состоятельность и доказать потенциальному партнеру, свою финансовую стабильность, но хвастовство зарплатой или инвестициями может произвести неправильное впечатление и привести человека в некомфортные отношения с несовпадающими ценностями. «Лидерство с деньгами привлекает неправильное внимание», — утверждает Сетхи.

Эксперты по отношениям согласны с этим. Спрашивать о доходах потенциального партнера на первом свидании «социально неприемлемо», говорит тренер по знакомствам Келси Вандерлин. По ее словам, это нереалистичная точка зрения, что если кто-то зарабатывает определенную сумму, то все будет замечательно. «Разница в доходах может стать большой проблемой, но не менее сложной проблемой будет разница в ценностях того, как вы тратите деньги и как вы их экономите», — добавила она.

При этом, Сетхи отмечает, что есть естественные моменты для того, чтобы узнать больше о партнере и даже поговорить о деньгах. Он утверждает, что задавая такие вопросы, как «Что ваша семья делает на праздники?», человек можете получить представление о финансовом положении собеседника.

2. Судить о человеке по его финансовому положению

Узнав больше подробностей о финансах партнера, например, о его зарплате или о том, какие у него долги, не стоит делать поспешных выводов. Вместо того, чтобы строить предположения или сразу списывать со счетов человека, Сетхи советует «полюбопытствовать» об этом. Узнать причину долга и план действий собеседника по решению данной проблемы.

Эксперт отмечает, что многие люди и так стыдятся своих долгов и осуждение по этому поводу, особенно со стороны близкого человека, не решит проблему. Но понимание того, как человек попал в определенную ситуацию и что он предпринимает для ее решения, может больше рассказать о нем самом как о личности.

«Я думаю, что одна из самых привлекательных вещей — это когда кто-то уязвим и открыт в отношении решения, которое он принял в прошлом, а затем говорит о том, что он делает, чтобы изменить его», — говорит Сетхи.

3. Извиняться за личные ценности

Он также заявляет, что хотя люди не должны осуждать чье-то финансовое положение, вполне нормально решить, что чьи-то взгляды на деньги могут не совпадать.

«Не стоит извиняться за то, что вам нужен партнер, чьи финансовые ценности совпадают с вашими, — утверждает Сетхи. — Деньги — это не просто какая-то мелочь в отношениях, которая откладывается на потом. Они влияют на то, где вы живете, что вы едите, какой тип семьи у вас может быть. Деньги влияют на то, кем вы являетесь».

При этом, он отмечает, что людям не обязательно соглашаться во всем. Эксперт утверждает, что важно уметь открыто и честно обсуждать взгляды на деньги, образ жизни, который хочется вести, и место партнера в нем.

Конфликты неизбежны в любых отношениях, но то, как люди с ними справляются, может иметь решающее значение. Джордан Трэверс, дипломированный специалист по социальной работе, психотерапевт и клинический директор телемедицинской компании Awake Therapy, работала более чем со 100 парами. Она рассказала, как небольшие изменения в общении партнеров могут повлиять на их способность совместно решать конфликты.