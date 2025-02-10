Конфликты неизбежны в любых отношениях, но то, как люди с ними справляются, может иметь решающее значение. Джордан Трэверс, дипломированный специалист по социальной работе, психотерапевт и клинический директор телемедицинской компании Awake Therapy, работала более чем со 100 парами. Она рассказала CNBC, как небольшие изменения в общении партнеров могут повлиять на их способность совместно решать конфликты.

По словам Трэверс, в самых счастливых и успешных отношениях пары используют эффективный инструмент, который она называет «Правилом пятисекундной паузы». Эксперт рассказала, что видела множество ссор, которые начинались с небрежного комментария или забытой работы по дому.

«Прежде чем оба человека это осознали, они уже спорили о проблемах, гораздо более серьезных, чем те, с которых они начали. Внезапно старые аргументы перефразируются или из воздуха появляются новые», — отметила она.

Трэверс утверждает, что именно в эти моменты пригодится пятисекундная пауза. Идея проста: когда человек чувствует, что разговор начинает накаляться, необходимо сделать паузу на пять секунд, прежде чем отвечать. За это короткое время мозг получает возможность остыть, выйти из реактивного режима и взаимодействовать с партнером более вдумчиво и любяще.

И эта тактика основана не на догадке — она подкреплена исследованиями. В исследовании, включавшем более 6 тыс. испытаний, ученые обнаружили, что короткая пауза в моменты нарастания напряженности значительно снижает вероятность обострения конфликтов.

Когда оба партнера будут спокойны и восприимчивы, можно сесть и объяснить собеседнику, как пятисекундная пауза в напряженные моменты может помочь обоим оставаться на связи и избегать высказываний, о которых впоследствии можно пожалеть. Как отмечает Трэверс, важно, чтобы оба согласились использовать этот инструмент, — он работает лучше всего, когда это делается сообща.

1. Составить план вместе

Трэверс советует решить, как будет реализовано правило: каким будет «сигнал», если в будущем возникнет конфликт.

«Поднимете ли вы руку или произнесете определенное кодовое слово? Конечной целью должно быть определение наилучшего способа для вас обоих сделать паузу, не чувствуя себя отстраненными», — советует она.

Для этого необходимо убедиться, что люди четко понимают, когда уместно использовать это правило, а когда важно поддерживать разговор, отмечает эксперт. Правило следует использовать как превентивную меру, оно не дает иммунитета от важных, но трудных разговоров.

2. Практиковать это в моменте

«Последовательность — это ключ. В следующий раз, когда вы и ваша вторая половинка поведете напряженный разговор, сделайте шаг назад, вдохните и сосчитайте до пяти», — говорит Трэверс.

Она советует использовать это время, чтобы остыть и обдумать, что вы хотите сказать дальше. Этих нескольких секунд, по ее словам, достаточно, чтобы помочь человеку ответить с пониманием, а не защищаясь. «Вы можете удивиться тому, какое влияние это окажет не только на спор, но и на ваши отношения в целом», — заключает эксперт.

Не бывает идеальных отношений, а любой квалифицированный психотерапевт подтвердит, что в отношениях не существует строгих правил. Однако есть один совет, универсальный для любой пары: нужно очень много разговаривать. Исследования показывают, что пары, которые открыто выражают понимание и сочувствие друг к другу, имеют более крепкие и долгосрочные отношения.