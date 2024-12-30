Большинство людей ставят себе цели на новый год, особенно в финансовой сфере, такие как снижение долгов и увеличение сбережений. Хотя стать богатым за год может быть сложно, есть шаги, которые помогут улучшить материальное положение. Вот три инвестиционных совета от успешных миллионеров о том, как увеличить свое состояние в следующем году.

1. Следовать простому плану

Чтобы увеличить свой капитал, не обязательно разрабатывать сложную инвестиционную стратегию. Можно добиться долгосрочного роста, следуя простому плану.

Один из способов — инвестировать в недорогие индексные фонды. Это инвестиционные инструменты, которые стремятся повторять движение рынка. Например, есть фонды, отслеживающие S&P 500. Они не требуют больших комиссий для оплаты услуг управляющего фондом, что позволяет инвесторам избежать потерь.

«Мы часто думаем, что у богатых людей есть доступ к секретным инвестициям, и именно поэтому они зарабатывают кучу денег, — говорит миллионер и эксперт по деньгам Рамит Сети. — У меня есть доступ к таким инвестициям, и могу сказать прямо сейчас, что они обычно работают не лучше, чем простой индексный фонд S&P».

Некоторые считают, что можно быстрее разбогатеть, вложившись в популярную криптовалюту или вложив все деньги в акцию, которая давно хорошо себя зарекомендовала. Однако такие стратегии связаны с большими рисками — прошлые результаты не гарантируют будущих, и даже самые опытные инвесторы не могут предсказать рынок.

Долгосрочный успех достигается с помощью проверенных временем стратегий, таких как диверсификация инвестиций, поддержание соответствующего уровня риска и регулярные взносы.

2. Начать инвестировать как можно раньше

Когда речь идет о накоплении денежных средств, единственный актив, который действительно никогда не вернуть, — это время. Начать инвестировать как можно раньше — самый общепринятый финансовый совет. При инвестировании вложенные деньги приносят процент. Эти доходы добавляются к начальному капиталу, что позволяет приумножить свои деньги с течением времени.

«Чем дольше вы инвестируете, тем больше денег у вас будет на пенсии. Точка», — говорит миллионер Стив Эдкок, сделавший себя сам и рано вышедший на пенсию, размышляя о своей молодости.

«Мой главный совет молодым людям в возрасте 20 лет по поводу финансов — это настроить автоматическое инвестирование, — добавил он. — В свои 20 лет у вас есть уникальная возможность, даже при низком доходе, сформировать правильные финансовые привычки».

Сети также порекомендовал ежегодно увеличивать размер вложений на 1%. «Каждый год вы должны инвестировать 10% своей зарплаты, — отметил он. — А в конце года старайтесь увеличить эту сумму на 1%. Делайте это как можно дольше, и в итоге вы станете мультимиллионером».

3. Тщательно выбирать финансового консультанта

Не обязательно быть профессионалом, чтобы начать инвестировать и приумножать свои средства. Хотя профессиональный финансовый консультант может дать ценные советы, неправильный выбор может принести больше вреда, чем пользы.

Тесс Уэрсмит, женщина-миллионер, заработавшая свое состояние собственными усилиями, прошла этот урок на собственном опыте. Прежде чем стать финансовым консультантом, Уэрсмит обратилась за помощью к специалисту, чтобы приумножить свои сбережения, которые она накопила, работая на круизном лайнере. Ее подруга посоветовала ей инвестировать деньги, чтобы они работали на нее, а не просто копились.

«Когда я начала инвестировать на фондовом рынке, я очень боялась сделать что-то неправильно, поэтому решила обратиться к финансовому консультанту. В итоге он принял за меня много плохих решений», — поделилась Уэрсмит в интервью.

Если бы она знала лучше, то, возможно, выбрала бы консультанта, работающего на платной основе, который берет фиксированную оплату, а не получает процент от доходов. Кроме того, выбранный консультантом аннуитет был более подходящим для людей старше 50 лет, в то время как ей было всего 26.

К сожалению, этот опыт научил Уэрсмит обращать внимание на предупреждающие знаки при выборе финансового консультанта и тех продуктов, которые могут быть предложены.

«Сложно распознать красные флажки, если у вас нет базовых знаний об инвестициях. И когда я говорю о базовых знаниях, я имею в виду чтение одной-двух книг или прохождение одного курса, — сказала она. — Вам не нужно иметь докторскую степень в области инвестиций или быть аналитиком, но я действительно не замечала красные флажки, потому что даже не могла бы распознать их в то время».

Если консультант не объясняет, куда направляются средства, если инвестиции не увеличиваются так, как ожидается, или если отсутствует информация о том, как и сколько он получает за свои услуги, стоит рассмотреть возможность сотрудничества с другим специалистом.

Когда люди пытаются следить за расходами, они часто заносят финансы в электронную таблицу, отслеживают траты и составляют строгий план. Сертифицированный преподаватель по личным финансам Дана Миранда утверждает, что такое ведение бюджета может быть «токсичным». Она рассказала, как уйти от преобладающего подхода к управлению своими деньгами.