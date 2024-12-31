Журналист, пишущий о здоровье и благополучии, Рене Онк часто общается с врачами, терапевтами и авторами. Эксперт поделилась с CNBC тремя привычками, которые уже изменили ее жизнь к лучшему.

В 2024 году Онк брала интервью у многих экспертов, изучала разные темы и читала книги, которые изменили ее мировоззрение. Вот три вещи, на которые ее вдохновили собственные репортажи в этом году и изменили ее жизнь к лучшему.

1. Сделать перерыв в социальных сетях на месяц

После того как она почувствовала, что ее утомляет бездумный скроллинг, Онк решила провести целый месяц без социальных сетей. Она приняла это решение через несколько часов после интервью с Джорджем Джерджианом, который изменил свою жизнь после того, как отправился в 30-дневный «тихий ретрит».

«Я знал, что не смогу провести целый месяц в безмолвном ретрите, но выход из моих аккаунтов в социальных сетях на такое же количество времени даст мне желанное уединение и положит конец перевозбуждению, которое я испытывал от постоянных уведомлений, — говорит Джерджиан. — Я думаю, что в мире, наполненном шумом, в котором мы живем, тишина — это секретное оружие. Это бесценный товар, потому что он позволяет вам сбросить маски».

По его словам, когда человек сбрасывает эти маски, он сталкивается со своим истинным «я». Такой опыт позволил Онк уделять больше времени себе. Она часто вела дневник и каждый день выделяла минимум 10 минут, чтобы выглянуть в окно и оценить увиденное. Эксперт также отметила, что в прошлом месяце навсегда удалила свой аккаунт X. По ее словам, это изменило ее жизнь.

2. Принять зимнее время

Каждый год Онк обычно боится, когда солнце начинает садиться все раньше и раньше, а температура падает. Раньше она воспринимала зиму как время, когда нужно по возможности избегать планов и оставаться в тепле собственного дома.

Но книга Кари Лейбовиц «Как перезимовать» полностью изменила ее точку зрения. Лейбовиц — психолог и специалист из Стэнфорда, которая год прожила в норвежском городе Тромсё и узнала, что его жители наслаждаются зимним сезоном, когда солнце не встает целых два месяца.

Вот что делают жители Тромсе, чтобы зима была приятной:

ценят зиму, ожидая ее с нетерпением и имея позитивные ожидания относительно того, что принесет этот сезон;

делают сезон особенным, планируя веселые мероприятия и украшая свои дома для уюта;

выходят на улицу, несмотря на погоду.

Это был первый сезон праздников для Онк, когда она жила одна. Она украсила свою квартиру и начала жечь свечи, которые «пылились в ее комнате», и приглушать свет по вечерам, чтобы создать уют. Эксперт поделилась, что на декабрь у нее построены планы на каждые выходные, что кардинально отличается от ее обычного графика «спячки».

3. Набраться смелости «быть нелюбимым»

В начале года близкая подруга предложила Онк вместе прочитать какую-нибудь книгу, а затем встретиться и обсудить сделанные выводы. Она выбрала книгу «Мужество быть неугодным» Итиро Кисими и Фумитаке Кога, которая в то время была в тренде в социальных сетях.

Она основана на адлерианской теории, созданной австрийским психотерапевтом Альфредом Адлером, которая призывает людей принять возможность быть неуважаемыми другими, чтобы жить более свободно.

«Неприязнь к кому-то является доказательством того, что вы пользуетесь своей свободой и живете в свободе, и знаком того, что вы живете в соответствии со своими собственными принципами», — говорится в книге.

Жизнь требует, чтобы людей не волновало осуждение окружающих и чтобы они смирились с тем, что их, возможно, никогда не признают за их вклад, — и все равно внесли его.

Онк рассказывает, что раньше не понимала этого, но книга подтолкнула ее к тому, чтобы начать принимать свое истинное «я», независимо от мнения других людей. Она начала делиться своими творческими работами в социальных сетях, Если она не получит признания, это не помешает делать то, что приносит ей счастье.

Каждый человек хотел бы чувствовать себя счастливее. По мнению эксперта, для этого необходимы положительные эмоции, пусть даже трудности и негативные факторы часто могут отвлекать. Главное, привнести в свою жизнь больше счастливых моментов — не случайно, а по собственному выбору.