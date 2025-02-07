Некоторые начальники могут заставить сотрудников с радостью выполнять свою работу. Другие могут превратить рабочее место в кошмар. По словам Адама Галински, социального психолога и профессора лидерства в Колумбийской школе бизнеса, у плохих начальников, как правило, есть три общие черты: они эгоистичны, трусливы или лишены видения большой перспективы.

Галински изучает лидерство уже более 20 лет, он написал книгу «Вдохновение: Универсальный путь к лидерству для себя и других». «Одна из основных тем моего исследования заключается в том, что вдохновляющие и раздражающие люди существуют на неком устойчивом континууме», — сказал он.

По данным исследований, найти раздражающих начальников не так уж сложно. 71% работников говорят, что у них в какой-то момент был токсичный начальник, согласно опросу, проведенному в октябре 2023 года среди более чем 1,2 тыс. американцев компанией Harris Poll и глобальной маркетинговой фирмой Stagwell. 31% заявили, что в настоящее время работают с таким начальником.

Они отметили, что наиболее распространенными являются начальники, которые «устанавливают необоснованные ожидания» и не «отдают должное членам команды, когда это необходимо». Но, по словам Галински, такие руководители могут измениться.

«Мы не рождаемся вдохновляющими или раздражающими людьми. Это наше текущее поведение вдохновляет и приводит в ярость, — говорит эксперт. — Это невероятно обнадеживающее и оптимистичное послание. Мы можем переместиться с раздражающего конца континуума на вдохновляющий».

Изменение такого поведения начинается с самоанализа. Галински советует подумать о том, какие эмоции и черты характера вы чаще всего демонстрируете. «Возможно, вы часто испытываете стресс из-за большой загруженности, что заставляет вас быть раздражительным и слишком сосредоточенным на работе. Запишите, как эти чувства влияют на вашу производительность в жизни и на работе», — рекомендует он.

Нейробиолог Джульетта Хань утверждает, что человек также можете попробовать спросить обратную связь у окружающих людей — коллег, советников, непосредственных подчиненных.

«Спросите о том, когда вы чувствовали себя на рабочем месте непривлекательно, или о сценарии, который они хотели бы решить по-другому, — говорит она. — Их ответы помогут вам узнать кое-что о себе, о том, какое влияние вы оказываете на тех, с кем работаете, и как вас воспринимают другие».

Возможно, так удастся узнать, что беспокойство по поводу пропуска сроков заставляет человека быть властным начальником, постоянно спрашивать о новостях или «дышать в затылок своим сотрудникам». Или что эго мешает признать свою неправоту.

Осознав это, человек сможет изменить свое поведение, решив проводить собрания команды раз в две недели, чтобы оценить прогресс, или сознательно сосредоточиться на сотрудничестве, а не быть всезнайкой.

По словам Галински, когда руководитель сможет «контролировать» свои негативные модели поведения, он сможет «более смело» бороться с ними и превращать их в конструктивные. «От этого зависит, будем ли мы вдохновлять или приводить в ярость», — добавил он.

Отсутствие формального обучения в области менеджмента может стать препятствием для продвижения по карьерной лестнице. Кристина Крузвергара является главным специалистом по стратегии в области образования в Handshake. Она говорит, что для успешного руководства командой важны лишь три фактора.