Отсутствие формального обучения в области менеджмента может стать препятствием для продвижения по карьерной лестнице. Кристина Крузвергара является главным специалистом по стратегии в области образования в Handshake. Она говорит, что для успешного руководства командой важны лишь три фактора.

По данным исследования Gallup, менее половины (48%) руководителей полностью согласны с тем, что в настоящее время обладают навыками, необходимыми для достижения исключительных результатов в своей работе.

Кристина Крузвергара впервые заняла должность помощника директора в университете в 2011 году и возглавила команду, в которой некоторые ее сотрудники были старше ее на 25 лет. Она поделилась тремя факторами, которые были важны для нее в тот момент.

Учиться у своих начальников

«Когда вы начинаете управлять другими людьми, может быть полезно вспомнить свой предыдущий опыт общения с бывшими руководителями и то, что вам нравилось или не нравилось в стиле управления каждого из них, — говорит Крузвергара. — Вы многому учитесь как у хороших людей, которым хотите подражать, так и у плохих, чьи привычки или манера общения оказались для вас неэффективными».

Например, менеджер, который проявлял интерес и был восприимчив к отзывам и стремился к успеху своей команды. Крузвергара советует подумать, как он говорил о своих ожиданиях и как взаимодействовал с подчиненными. Если это возможно, эксперт советует напрямую спросить бывшего босса о его стратегии.

«Таким образом, вы сможете определить, как и по каким принципам будете работать как менеджер», — говорит Крузвергара, которая за свою карьеру руководила более чем 100 людьми в университетах и ​​корпоративных пространствах.

Определить свои сильные и слабые стороны

Также, по словам Крузвергары, важно выработать стиль управления, который будет опираться на ваши сильные стороны как коллеги и коммуникатора, а также учитывать области, в которых еще необходимо расти.

«Став руководителем, я много размышляла о своих сильных сторонах, о том, что я привношу в общее дело и что для меня важно», — говорит Крузвергара. Она считает себя очень прямым человеком, который также может адаптироваться к стилю общения и работы других людей.

Она быстро придумала способ познакомиться со своими подчиненными, который заключается в том, чтобы задать всем, кем она руководит, пять ключевых вопросов при первой встрече.

«После первой же встречи мы узнали друг друга немного лучше. Мы сэкономили месяцы совместной работы, потому что открыто говорили о некоторых из этих вещей», — говорит Крузвергара.

Она узнала, что одной из областей, в которой ей необходимо расти, является умение ясно выражать свое несогласие с чьим-либо мнением. «То, что я хорошо воспринимаю обратную связь, не означает, что я полностью ее усвоила, или у меня была возможность полностью ее переварить и обдумать, или что я с ней согласна», — отмечает Крузвергара. Теперь она научилась сообщать об этом своим коллегам.

Установить контакты с коллегами

Крузвергара говорит, что к тому времени, как она стала менеджером, у нее не было хорошего руководителя, поэтому она не могла обратиться к нему за советом по управлению своей собственной командой. Поэтому она обратилась к своим сверстникам.

«Я обнаружила, что важно общаться с коллегами в моей области, на которых можно было бы опереться, поделиться историями и попросить совета у нейтральной третьей стороны. В каком-то смысле то, что на начальном этапе у меня не было сильного начальника, было полезно, потому что это позволило мне создать установить прочные связи с коллегами, к которым я могла обратиться», — заявила она.

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