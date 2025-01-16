Доказано, что позитивные социальные отношения помогают бороться с беспокойством, повышают уровень счастья и помогают жить дольше. Однако с возрастом поддерживать связи, в частности дружеские, может оказаться все сложнее. Автор книг и подкастов по социальной психологии Мел Роббинс назвала в беседе с CNBC причину, по которой найти друзей в зрелом возрасте может быть сложно.

По словам Роббинс, для того чтобы дружба была успешной, необходимо, чтобы совпали три разных фактора:

1. Территориальная близость

«Когда вы были маленькими, вы постоянно находились рядом с людьми своего возраста, — говорит Роббинс. — Школа, спортивные секции или церковь делали так, что нас постоянно окружали ровесники».

Согласно данным Pew Research Center за 2018 год, в настоящее время более половины (58%) американцев не живут рядом с общиной, в которой они выросли. Это означает, что многие из тех дружеских отношений, которые были у них в детстве, вероятно, сложнее поддерживать. Чтобы действительно оставаться чьим-то другом, человеку, как правило, необходимо постоянно видеться с ним.

2. Временной барьер

Чем старше становится человек, тем больше он встречает людей, которые находятся на разных этапах жизни. Найти друзей, которые проходят через те же трудности и достигают тех же рубежей, гораздо проще.

«У всех разные периоды, — сказал Роббинс. — Некоторые из ваших друзей женятся. Некоторые идут в аспирантуру. Некоторые сейчас ищут работу».

3. Несовпадение ценностей

Точки соприкосновения между товарищами могут меняться со временем. И если ценности перестают совпадать, то сохранить связь будет сложно.

«У вас может быть фантастическая энергия с кем-то, а потом, к примеру, вы решите отказаться от алкоголя, и связь ослабнет, — говорит Роббинс. — Если вы решили сосредоточиться на фитнесе, связь ослабнет. Если у вас очень разные политические убеждения, связь ослабнет».

По мнению Роббинс, дружба во взрослом возрасте обычно угасает из-за того, что один или несколько из этих трех столпов распадаются. И хотя с этим трудно смириться, эти вещи нельзя полностью контролировать.

Чтобы продолжать заводить друзей в более зрелом возрасте, нужно сосредоточиться на тех, с кем человек часто общается и обратить внимание, на каком жизненном этапе они находятся и как много у них общего. Такая стратегия поможет с большой вероятностью обзавестись друзьями.

При этом главный хирург США Вивек Мурти считает, что существует «рецепт», призванный решить одну из самых распространенных проблем Америки — одиночество. Эксперт предлагает исправлять ситуацию путем инвестирования в отношения.