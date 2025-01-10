Главный хирург США Вивек Мурти предложил «рецепт», призванный решить одну из самых распространенных проблем Америки — одиночество. Это состояние может приводить к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия, депрессии и тревожности. Чтобы исправить ситуацию, Мурти предлагает инвестировать в отношения.

«Здоровые отношения, в которых нас видят и где мы можем быть самими собой, могут быть мощным источником радости и поддержки, служить защитой от стресса», — написал хирург в книге «Мой прощальный рецепт для Америки».

В то же время многие американцы стремятся к более глубоким связям. Согласно недавнему исследованию PLUS ONE, 40% опрошенных признаются, что они не так близки со своими друзьями, как им хотелось бы. Мурти считает, что активное построение дружеских отношений и создание сообщества может улучшить психическое и физическое здоровье.

По мнению Мурти, эпидемии одиночества способствовали три фактора:

американцы стали больше переезжать.

Участие во многих общественных организациях, которые раньше объединяли нас, например в клубах по интересам, организациях по оказанию услуг, соседских общинах и религиозных учреждениях — сократилось;

родители меньше общаются с друзьями.

Они проводят больше времени на работе и в заботах о детях, чем несколько десятилетий назад. На общение со сверстниками остается меньше времени;

социальные сети не способствуют глубоким беседам.

Друзей заменили подписчиками, а доверенных лиц — контактами, что привело к глубоким последствиям для качества отношений.

Мурти предлагает простое решение для борьбы с некоторыми из этих реалий: позвонить другу. «Мы можем начать с того, что каждый день будем общаться с теми, кто нам дорог, и выделять время для регулярного общения, даже если оно будет коротким», — говорит он.

Хирург также советует не пользоваться телефоном во время личных встреч. «Мы можем создать в своей жизни зоны, свободные от гаджетов, чтобы сосредоточить свое внимание на пребывании в обществе других людей, повышая качество нашего общения», — добавил Мурти.

Улучшив качество разговоров, а не увеличивая их количество, американцы смогут почувствовать себя услышанными и менее одинокими.

Одиночество становится все более распространенной проблемой. В своем докладе «Эпидемия одиночества и изоляции в 2023 году» Мурти ранее заявил, что особенно высокие показатели одиночества зафиксированы среди молодежи.