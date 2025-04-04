Лори Сантос, эксперт по счастью и выпускница Гарвардского университета, считает, что людям сложно предсказать, что сделает их счастливыми. Например, повышение на работе может принести радость, если человеку не хватает денег. Но если у него достаточно средств, то он почувствует себя счастливее, если уделит больше внимания здоровью, отдыху и общению.

Изображение: Aditya Saxena, Unsplash

Если человек жертвует сном, физической активностью или общением с близкими ради достижения финансовых или профессиональных целей, он ставит под угрозу свое счастье, утверждает Сантос, профессор психологии из Йельского университета. Однако, по ее словам, можно быстрее достичь счастья и сохранить позитивные эмоции, если сосредоточиться на этих аспектах жизни.

«Материальные блага, слава, профессиональные награды на работе… Мы думаем, что именно это будет иметь решающее значение, — говорит Сантос. — [Но] мы часто гонимся за этими вещами, жертвуя тем, что действительно имеет значение».

Метаанализ, опубликованный в 2022 году в журнале Journal of Personality and Social Psychology, показал, что цели, связанные с социальным, эмоциональным и физическим здоровьем, полезнее для благополучия человека, чем все, что зависит от одобрения других людей.

По словам Сантос, есть три простые привычки, которые, как доказано наукой, помогут почувствовать себя счастливее:

Дневник благодарности

Согласно исследованиям, ведение записей о том, за что можно быть благодарным (например, за крышу над головой, крепкие отношения или хобби), может улучшить настроение и даже положительно сказаться на физическом здоровье. «Чем дольше вы ведете дневник благодарности, тем больше изменений вы заметите со временем», — отмечает Сантос.

Практика благодарности в течение 15 минут в день, пять дней в неделю, в течение шести недель может улучшить психическое благополучие, как показало исследование 2020 года психологов из Университета Твенте и Восточного Вашингтонского университета. Согласно другим исследованиям, эта привычка также может снизить стресс, повысить ясность ума и улучшить отношения, сон и психическое здоровье.

Другие эксперты отмечают, что для разных людей работают разные стратегии. Если ведение дневника — не подходит, можно получить схожие преимущества от других форм благодарности, например, от написания благодарственных открыток, наблюдения за небольшими проявлениями доброты со стороны незнакомцев или размышлений о том, когда кто-то проявил доброту к вам.

Хороший сон

Исследования показывают, что сон не менее семи часов в сутки улучшает работу мозга, настроение и здоровье, а также снижает вероятность сердечных заболеваний и слабоумия.

«Я на самом деле думаю, что мы могли бы решить большинство проблем с психическим здоровьем у студентов колледжей и старшеклассников, если бы просто заставили [их] больше спать», — считает Сантос.

Чтобы улучшить качество сна, она рекомендует полагаться на будильник, а телефон оставлять в другой комнате на время отдыха. «Я знаю, что есть много дел. Но если вы просто сможете спать достаточное количество времени, вы действительно улучшите свое психическое здоровье гораздо больше, чем ожидаете», — отмечает эксперт.

Эксперт по долголетию Пунам Десаи утверждает, что достаточное количество сна — это важнейший способ сохранить физическое здоровье на долгие годы.

«Это то, что мы делаем каждый день. Это бесплатно. У вас есть возможность оптимизировать это каждый день», — говорит Десаи.

Общение с друзьями и семьей в режиме реального времени

Социальные сети и текстовые сообщения могут помочь быстро связаться с друзьями и семьей, как близкими, так и далекими, но они не дадут вам такого же психологического заряда, как общение с кем-то в режиме реального времени или, в лучшем случае, лицом к лицу, утверждает Сантос.

«Два фактора, которые определяют, счастливы вы или нет, — это то, сколько времени вы проводите с друзьями и членами семьи, и сколько времени вы просто физически находитесь рядом с другими людьми», — отмечает она.

Эксперт добавила, что даже короткое общение с местным бариста во время еженедельных походов в кофейню может повысить уровень счастья, независимо от того, интроверт вы или экстраверт.

«Это дает вам ощущение, что ваша жизнь становится лучше. Вы чувствуете себя менее одиноким. [Общение] имеет все эти положительные результаты, которых мы не ожидаем», — заключила Сантос.

Единственный способ стать счастливым и успешным — это составить план и взять на себя ответственность, считает соучредитель компании Panera Bread и миллиардер Рон Шайх. И он уверен, что начинать никогда не рано.