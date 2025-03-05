Единственный способ стать счастливым и успешным — это составить план и взять на себя ответственность, считает соучредитель компании Panera Bread и миллиардер Рон Шайх. И он уверен, что начинать никогда не рано.

«Слишком часто мы даже не задумываемся о том, что именно мы пытаемся создать и что для нас наиболее ценно, — говорит Шайх. — Сейчас самое время задаться этим вопросом, а не тогда, когда уже слишком поздно».

Каждый год миллиардер посвящает день или два написанию списка целей, которых он хочет достичь в ближайшие несколько лет. Они охватывают как его деловую карьеру, так и личную жизнь, физическое и духовное здоровье.

Затем Шайх намечает, что именно ему нужно сделать для достижения этих целей. Например, чаще заниматься спортом, чтобы в будущем пробежать 10 км, или искать духовности, изучая иудаизм.

71-летний миллиардер, который в 2017 году продал Panera за $7,5 млрд и теперь является председателем совета директоров таких ресторанных сетей, как Cava и Tatte, описал эту стратегию в своей книге 2023 года, которая получила название «Знать, что важно». По последним оценкам Bloomberg, состояние Шайха составляет $1,6 млрд.

Двадцатилетним он рекомендует подумать о том, чего они хотят добиться через несколько лет, и отталкиваться от этого. Таким образом, по его словам, можно заблаговременно начать изменения в жизни и карьере, которые сделают человека счастливее, здоровее и успешнее в долгосрочной перспективе.

Сам Шайх начал применять эту практику только в 59 лет, после того как умерли его родители. Теперь он рекомендует ее своему 26-летнему сыну и всем, кто только начал карьеру.

«Мой сын должен спросить себя, что будет иметь для него значение через 5 или 10 лет?, — говорит Шайх. — Где бы он хотел оказаться? Пытается ли он максимизировать свой доход? Получает ли он удовлетворение от того, чем занимается?».

По его словам, то же мышление применимо к семейным решениям, личной жизни и физическому здоровью. «Теперь вам нужно представить, чего вы хотите достичь, как все это взаимосвязано, а затем превратить цели в инициативы и, в конечном счете, в проекты» — говорит он.

По словам Шайха, в этом деле очень важна ответственность. Он регулярно возвращается к своему списку каждые три месяца, чтобы остлеживать прогресс, и вносить соответствующие коррективы.

Если прогресса нет, возможно, нужно скорректировать свой подход, добавляет он. Это может означать выделение большего количества времени на новый источник дополнительного заработка или изменение режима тренировок.

«Нужно придерживаться своих целей, — говорит Шайх. — Недостаточно просто записать их. Нужно сесть и четко сказать: “Вот, как я этого добьюсь”».

Его подход вдохновлен работой психолога Гэри Кляйна, который предложил технику визуализации будущего, в котором самых значительные цели не достигнуты, а затем работал в обратном направлении, чтобы определить, что могло пойти не так и как избежать подводных камней в реальной жизни.

Шайх по-своему интерпретировал эту философию, сделав акцент на «обратном планировании». Его стратегия требует начинать с того, чего вы хотите достичь, и работать в обратном направлении, чтобы точно определить, как этого добиться.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в научном журнале Psychological Science, эта проактивная техника более эффективна, чем простое составление планов в надежде чего-то добиться.

Эксперт по лидерству и выпускник Гарвардской школы бизнеса Стивен Кови, автор бестселлера «7 привычек высокоэффективных людей», придерживается похожей стратегии. Одна из рекомендованных Кови привычек — «начинать с конца». Ее смысл заключается в том, что лучше жить «по плану, а не по умолчанию».

Ранее бизнес-тренер Джессика Вайс, которая учит людей и компании тому, как обрести больше счастья и удовлетворенности, назвала 10 привычек, которые делают людей счастливее.