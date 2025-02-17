Когда человек усердно работает над достижением карьерных целей, отдых может казаться второстепенной задачей, даже если есть осознание необходимости в отдыхе. Исследования показывают, что планирование времени отдыха может на самом деле улучшить производительность.

Специалисты подчеркивают, что важно «разрешать себе» отдыхать, когда в этом возникает необходимость. Организационный психолог Таша Эйрих утверждает, что не стоит заставлять себя работать сверх своих возможностей. Вместо этого она советует внимательнее прислушиваться к своему организму и обращать внимание на знаки, указывающие на необходимость перерыва.

«Существует три показателя, которые говорят не только о том, что стресс начинает воздействовать на нас, но и о том, что наши ресурсы начинают истощаться», — поясняет она.

1. Снижение энергии по сравнению с обычным уровнем

Если наблюдается снижение энергии на работе, особенно в течение нескольких дней подряд, это может указывать на необходимость перерыва. Возможно, по-прежнему выполняются задачи, которые ранее приносили удовольствие, но сейчас ощущается меньшая энергия и мотивация.

Явным признаком истощения внутреннего ресурса становится ситуация, когда балансировка повседневных задач начинает казаться утомительной и сложной.

2. Мелкие проблемы начинают казаться значительными

Важно обратить внимание на свое поведение, особенно если возникают необычные переживания по поводу незначительных ситуаций, например, когда в принтере застряла бумага.

Трудности в эмоциональном регулировании в утомительных ситуациях, которые раньше не вызывали беспокойства, могут свидетельствовать о чувстве перегруженности. Если реакции на небольшие стрессовые факторы становятся чрезмерными, стоит сделать паузу, чтобы восстановить психологическое равновесие.

3. Привычные способы справляться со стрессом больше не приносят результата

У каждого человека есть свои методы восстановления душевного равновесия: кто-то наслаждается расслабляющей ванной, кто-то ведет дневник, а кто-то предпочитает проводить время с друзьями. Если привычные занятия не помогают избавиться от стресса, возможно, стоит взять более длительный перерыв.

Когда вещи, которые раньше приносили облегчение, начинают восприниматься как еще одна обязанность, это может быть явным сигналом о том, что устойчивость к стрессу на исходе.

После того, как принято решение взять отпуск, следующим шагом становится уверенность в том, что отдых будет полноценным. Хотя может показаться, что отправиться в отпуск без плана — это легко и расслабляюще, в долгосрочной перспективе большинство людей будут чувствовать себя счастливее при наличии заранее составленного маршрута, который вызывает интерес и радость.

«Исследования показывают, что целенаправленное использование этого времени повышает вероятность выхода из отпуска с большим количеством ресурсов, улучшенным самочувствием и психическим здоровьем», — отмечает Эйрих.

Она рекомендует распределять свободное время с помощью так называемого «инструмента 2-2-2». «Следует определить, что нужно сделать в ближайшие две минуты, два часа и два дня, чтобы вернуть боевой дух», — добавляет она.

Две минуты: попробовать практики для немедленного облегчения, такие как дыхательные упражнения или прогулка на свежем воздухе.

Два часа: найти небольшой способ расслабиться через занятие, которое приносит радость, например, встречу с другом. Также подойдут простые и приятные задачи, такие как уборка дома или приготовление любимого блюда.

Два дня: сделать то, что Эйрих называет «структурированной паузой». Не отвечать на электронные письма и не пытаться решать проблемы в течение 48 часов. Сделать приоритетом полноценный отдых, уделив внимание дополнительному сну.

Если нет возможности взять оплачиваемый отпуск, свободное время можно использовать для улучшения своего самочувствия. Даже 15 минут можно выделить на восстановительные практики, такие как медитация или физические упражнения.

«Не стоит тратить это время на занятия, которые не приносят удовлетворения, — утверждает Эйрих. — Скажите себе: Я распоряжаюсь этими 15 минутами и буду делать то, что поможет мне восстановиться и удовлетворить свои потребности».

Ранее сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провел исследование и выяснил, как россияне борются с выгоранием. Самым популярном методом оказался активный отдых. В опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.