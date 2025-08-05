Журналистка, специализирующаяся на здоровье и благополучии, Рене Онк рассказала CNBC о трех привычках, которые за последний год стали для нее переломными. Постоянно общаясь с экспертами — от терапевтов до писателей — она не просто берет у них интервью, но и находит идеи, меняющие собственную жизнь.

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В 2025 году Рене брала интервью у десятков специалистов, читала книги, исследовала поведенческие стратегии — и в итоге пришла к трем ключевым открытиям, которые сформировали ее новый образ жизни.

1. Целый месяц без соцсетей

Постоянная прокрутка ленты вызывала у Онк ощущение выгорания и информационной перегрузки. Все изменилось после разговора с Джорджем Джерджианом — он рассказал, как отправился на 30-дневный «тихий ретрит» и полностью пересмотрел свое отношение к цифровой среде.

«Я знал, что не смогу провести целый месяц в безмолвном ретрите, но выход из моих аккаунтов в социальных сетях на такое же количество времени даст мне желанное уединение и положит конец перевозбуждению, которое я испытывал от постоянных уведомлений, — говорит Джерджиан. — Я думаю, что в мире, наполненном шумом, в котором мы живем, тишина — это секретное оружие. Это бесценный товар, потому что он позволяет вам сбросить маски».

Этот подход вдохновил Онк устроить себе аналогичную цифровую «передышку». В течение месяца она отключилась от соцсетей, начала вести дневник и каждый день уделяла хотя бы 10 минут созерцанию — просто смотрела в окно, наблюдая за миром. В итоге она удалила аккаунт X (бывший Twitter) и призналась, что это стало одним из самых важных решений за последний год.

2. Восприятие зимы как ресурса, а не испытания

Раньше зима казалась Онк временем вынужденной изоляции и хандры. Но все изменилось после прочтения книги Кари Лейбовиц «Как перезимовать». Автор — психолог из Стэнфорда, год прожившая в норвежском Тромсе, где солнце не появляется по два месяца подряд. Вместо депрессии местные жители проявляют стойкий оптимизм.

Онк запомнила ключевые принципы «зимнего мышления», которые практикуют норвежцы:

они заранее ждут зиму с радостью и планируют, чем она будет особенной;

создают уютную атмосферу: украшают дом, зажигают свечи;

не боятся выходить на улицу даже при плохой погоде.

В этот зимний сезон Онк впервые встретила праздники в одиночестве, но вместо одиночества почувствовала тепло: она украсила жилье, начала приглушать свет по вечерам, с удовольствием жгла свечи. Кроме того, на каждый декабрьский уикенд у нее были планы — в противовес прежней «зимней спячке».

3. Мужество быть собой, даже если это не всем нравится

В начале года подруга предложила Онк совместно прочитать книгу «Мужество быть неугодным» — авторы Итиро Кисими и Фумитаке Кога переосмыслили идеи австрийского психотерапевта Альфреда Адлера. Главная мысль — научиться быть свободным от страха осуждения.

Цитата из книги: «Неприязнь к кому-то является доказательством того, что вы пользуетесь своей свободой и живете в свободе, и знаком того, что вы живете в соответствии со своими собственными принципами».

Этот взгляд на принятие себя подтолкнул Онк к важному сдвигу: она перестала бояться негативной оценки и стала делиться своими проектами в соцсетях. Даже если ее работа не находит отклика, это больше не мешает ей творить — ведь в приоритете теперь внутреннее чувство смысла и радости, а не признание со стороны.

Итог: все три привычки — от цифрового детокса до принятия зимы и собственного «я» — стали не просто экспериментами, а опорами, изменившими жизнь Онк в 2025 году.