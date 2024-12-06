У людей гораздо меньше времени, чтобы произвести первое впечатление, чем они думают. Согласно исследованиям, люди выносят суждения о способностях, надежности, компетентности и других характеристиках всего за десятую долю секунды. Скотт Маутц — популярный оратор, тренер и инструктор LinkedIn Learning рассказал CNBC, как сделать первое впечатление положительным.

Независимо от того, принимает ли человек решение в течение первой секунды или первых 5 минут, восприятие может остаться надолго. Популярная поговорка гласит, что не бывает второго шанса произвести первое впечатление. При этом последствия могут быть огромными — например, человек не получит желаемую работу или не получит шанса на второе свидание с интересным человеком.

Маутц советует использовать определенную эффективную стратегию при первой встрече. Для этого необходимо сконцентрироваться не на себе.

Будьте заинтересованы, а не интересны.

«Я не говорю, что нужно быть скучным, но сосредоточьтесь на том, чтобы показать, насколько вам интересен другой человек, а не пытаться быть ослепительным», — отметил Маутц.

Иногда люди считают, что им нужно перевести разговор на себя, чтобы произвести впечатление. Но это может привести к обратному эффекту. Эксперты в области ораторского искусства и коммуникации обнаружили, что людям нравится, когда им задают вопросы. Глубокие вопросы, как правило, помогают обоим партнерам в общении установить более качественную связь.

Нужно попытаться вести теплый, запоминающийся разговор, который заставит собеседника почувствовать заботу. Маутц отметил, что почти все любят говорить о себе или о теме, которой они увлечены, если чувствуют, что собеседник действительно заинтересован, поэтому данная стратегия работает практически в любой ситуации.

Суть в том, что человек невольно может «продвинуть» неправильное первое впечатление, ставя себя в центр внимания. А можно «вытянуть» правильное впечатление с помощью чувства заботы и эмоционального интеллекта.

Слушать нужно так, как будто кроме слов собеседника больше ничего не важно. Не нужно постоянно вступать в разговор, чтобы высказать свою точку зрения. Ошибочным будет пытаться быть остроумным или доказать свою правоту. Не стоит тратить время, на обдумывание того, что хочется сказать дальше.

«Если ваши мысли блуждают, признайте это, а затем подтолкните себя к тому, чтобы вернуться к слушанию. Например, как я рассказывал в своей недавней книге «Ментально сильный лидер», вы можете использовать мантры для слушания, если вы поймаете себя на рассеянности», — говорит эксперт. Он озвучил три таких мантры:

«Включайся, а не выключайся»;

«Управляй своим разумом, не позволяй ему управлять тобой»;

«Будь внимателен, а не переполнен разумом».

Человек может настроиться на сосредоточенный разговор еще до того, как подойдет к собеседнику. Для этого Маутц рекомендует использовать «метод влажной губки». Если человек чувствует, что вступает в разговор рассеянно, нужно представить, как губка очищает его от лишних мыслей, чтобы он мог погрузиться в разговор с чистого листа.

Содержание вопросов также важно. Задавайте правильные вопросы и продолжайте мысль. Хорошим вопросом можно считать тот, который:

развивает какую-то деталь, указывая на активное слушание;

подпитывает интерес к теме;

демонстрирует знания о теме, которая волнует собеседника;

дает собеседнику шанс задать вопрос, на который ему будет приятно ответить.

Задавая эти вопросы, человек показывает, что внимательно слушает собеседника, ценит его, подтверждает его значимость и демонстрирует интерес к нему. Это помогает поддерживать беседу и создает ощущение связи и теплоты.

Также обращать внимание нужно на визуальные и вербальные сигналы. Нельзя недооценивать силу того, что человек делает в дополнение к словам, которые он произносит. Он может показать, что слушает и заинтересован, поддерживая зрительный контакт, кивая, наклоняя голову или наклоняясь, пока собеседник говорит, или перефразируя его слова требуя их подтверждения. Человек также можете незаметно повторять язык тела, мимику или речевые обороты собеседника, чтобы продемонстрировать эмпатию, уважение и желание установить связь.

Первое впечатление часто бывает долговременным и может существенно повлиять на профессиональную карьеру. Эндрю Бродски, доцент кафедры менеджмента в Техасском университете Маккомбс предлагает множество основанных на исследованиях рекомендаций, как произвести наилучшее впечатление, общаясь с собеседником в интернете.