Предугадать колебания фондового рынка или уровень инфляции невозможно, но есть привычки и установки, которые реально способствуют накоплению капитала. В книге Брэда Клонца и Адриана Брамбилы «Начните думать о богатстве» собрана 21 «суровая правда» о финансах, способная разрушить вредные мифы и улучшить финансовое положение.

Ishan Seefromthesky, Unsplash

Вот три ключевых истины из этой книги, которые стоит принять тем, кто хочет разбогатеть.

1. Негативное мышление может стать серьезным препятствием

По словам Клонца, отношение к деньгам не менее важно, чем сумма на банковском счете. Он считает, что цель не должна ограничиваться простым накоплением миллионов — гораздо ценнее умение грамотно распоряжаться ими. Если при мысли о выигрыше в миллион долларов первым делом возникает список дорогих покупок — большой дом, элитная машина или дизайнерская одежда, — это признак ошибочной финансовой установки.

Люди с таким подходом нередко быстро тратят внезапно полученные средства и возвращаются в прежнее материальное положение. Напротив, обладатели «богатого мышления» продолжают работать, консультируются с финансовыми специалистами и инвестируют большую часть капитала. Те, кто просто зарабатывает, редко становятся богатыми; те же, кто умеет заставлять деньги работать на себя, гораздо быстрее достигают цели.

2. Прошлое изменить нельзя, но можно изменить будущее

Мы не выбираем, в какой семье появиться на свет, однако всегда есть шанс подняться по экономической лестнице, если есть правильный настрой и готовность действовать, уверен Клонц.

Отец Брамбилы приехал в США из Мексики в подростковом возрасте. Он начал с работы мойщиком машин в автосалоне Toyota, а вышел на пенсию в 56 лет. Жизнь ниже своих возможностей, выбор недорогих районов для проживания, отказ от походов в рестораны и от обновления гардероба или автомобиля помогли его семье не только жить без долгов, но и стать миллионерами.

«В начале у родителей не было денег, но имелось нечто более важное, чем деньги — богатый склад ума», — говорит Брамбила.

Клонц формулирует путь от бедности к достатку просто: тратьте меньше, чем можете себе позволить, а остаток инвестируйте. Но, признает он, на практике сделать это гораздо сложнее, чем произнести.

3. Богатство требует жертв

Можно стать обеспеченным разными способами — от удачного выигрыша до долгих лет усердной работы. Но большинству все же придется идти на жертвы.

Клонц советует несколько простых шагов для увеличения сбережений уже в течение года:

Снять жилье вместе с соседом, чтобы снизить расходы и высвободить деньги для инвестиций.

Пересесть с автомобиля на общественный транспорт и сократить затраты на топливо, страховку и обслуживание.

Отказаться от алкоголя — экономия зависит от привычек, но может быть внушительной.

Найти дополнительный источник дохода, чтобы увеличить капитал.

«Если есть желание уйти от бедности, нужно быть готовым пожить на минимальную зарплату хотя бы какое-то время», — подчеркивает Клонц.

Он добавляет, что речь идет не о людях, живущих впроголодь, а о тех, кто утверждает: «Не могу позволить себе инвестировать», при этом тратя по $100–500 в месяц на уход за волосами или машину. «Чтобы прожить необыкновенную жизнь, необходимо предпринять необыкновенные меры», — резюмирует Клонц.