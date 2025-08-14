Предугадать колебания фондового рынка или уровень инфляции невозможно, но есть привычки и установки, которые реально способствуют накоплению капитала. В книге Брэда Клонца и Адриана Брамбилы «Начните думать о богатстве» собрана 21 «суровая правда» о финансах, способная разрушить вредные мифы и улучшить финансовое положение.
Вот три ключевых истины из этой книги, которые стоит принять тем, кто хочет разбогатеть.
1. Негативное мышление может стать серьезным препятствием
По словам Клонца, отношение к деньгам не менее важно, чем сумма на банковском счете. Он считает, что цель не должна ограничиваться простым накоплением миллионов — гораздо ценнее умение грамотно распоряжаться ими. Если при мысли о выигрыше в миллион долларов первым делом возникает список дорогих покупок — большой дом, элитная машина или дизайнерская одежда, — это признак ошибочной финансовой установки.
Люди с таким подходом нередко быстро тратят внезапно полученные средства и возвращаются в прежнее материальное положение. Напротив, обладатели «богатого мышления» продолжают работать, консультируются с финансовыми специалистами и инвестируют большую часть капитала. Те, кто просто зарабатывает, редко становятся богатыми; те же, кто умеет заставлять деньги работать на себя, гораздо быстрее достигают цели.
2. Прошлое изменить нельзя, но можно изменить будущее
Мы не выбираем, в какой семье появиться на свет, однако всегда есть шанс подняться по экономической лестнице, если есть правильный настрой и готовность действовать, уверен Клонц.
Отец Брамбилы приехал в США из Мексики в подростковом возрасте. Он начал с работы мойщиком машин в автосалоне Toyota, а вышел на пенсию в 56 лет. Жизнь ниже своих возможностей, выбор недорогих районов для проживания, отказ от походов в рестораны и от обновления гардероба или автомобиля помогли его семье не только жить без долгов, но и стать миллионерами.
«В начале у родителей не было денег, но имелось нечто более важное, чем деньги — богатый склад ума», — говорит Брамбила.
Клонц формулирует путь от бедности к достатку просто: тратьте меньше, чем можете себе позволить, а остаток инвестируйте. Но, признает он, на практике сделать это гораздо сложнее, чем произнести.
3. Богатство требует жертв
Можно стать обеспеченным разными способами — от удачного выигрыша до долгих лет усердной работы. Но большинству все же придется идти на жертвы.
Клонц советует несколько простых шагов для увеличения сбережений уже в течение года:
«Если есть желание уйти от бедности, нужно быть готовым пожить на минимальную зарплату хотя бы какое-то время», — подчеркивает Клонц.
Он добавляет, что речь идет не о людях, живущих впроголодь, а о тех, кто утверждает: «Не могу позволить себе инвестировать», при этом тратя по $100–500 в месяц на уход за волосами или машину. «Чтобы прожить необыкновенную жизнь, необходимо предпринять необыкновенные меры», — резюмирует Клонц.