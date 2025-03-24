Психолог Роберт Бисвас-Динер написал книгу «Радикальное слушание: искусство истинной связи» в соавторстве с профессором позитивной психологии Кристианом ван Ньювербургом. Ею он хочет показать читателям, что даже если навык слушания не развит, это можно исправить. Эксперт поделился тремя советами, как стать лучшим слушателем.

По его словам, оттачивание может окупиться как в профессиональном, так и в личном плане. Бисвас-Динер утверждает, что слушание — это отличный инструмент для влияния на людей, разрешения конфликтов и смягчения стычек в отношениях. Если человек хочет отточить свои навыки слушания, психолог рекомендует трехшаговое руководство, с которого можно начать.

1. Установить намерение

По словам Бисвас-Динера, хороший собеседник слушает не для того, чтобы превзойти другого человека, сравнить его опыт или дать совет, а чтобы подтвердить чувства собеседника.

«Если я слушаю вас, чтобы оценить или наладить с вами связь, я буду уделять особое внимание вашим эмоциональным словам, тону вашего голоса, потенциальному общему опыту или взаимным удовольствиям или увлечениям», — говорит Бисвас-Динер.

Заранее зная и называя цель разговора, можно сосредоточиться на том, что важно, или, как говорит эксперт, «ваше намерение направляет ваше внимание».

2. Наблюдать и замечать

Помня о цели, Бисвас-Динер советует обратить внимание на то, что кажется важным другому человеку. Если он продолжает возвращаться к одной и той же точке снова и снова, это может означать, что он не чувствует себя услышанным.

«Ему нужно продолжать поднимать этот вопрос или продолжать его обрабатывать», — говорит он. Хорошая новость, по его словам, заключается в том, что большинство людей довольно хорошо наблюдают за своим окружением. «Люди по своей природе склонны замечать, независимо от того, считают ли они себя хорошими слушателями или нет», — объясняет эксперт.

3. Задавать вопросы

Это может показаться «противоречащим здравому смыслу» по сравнению с умением слушать, но задавать вопросы — один из лучших способов показать человеку, что вы его слушаете, утверждает Бисвас-Динер.

«Вопросы — самый мощный инструмент слушания, потому что они могут побудить человека говорить гораздо больше и повлиять на направление разговора», — поясняет эксперт. Однако он советует быть осторожными с тем, какие вопросы задавать, поскольку не все они свидетельствуют об интересе.

Профессор Гарвардской школы бизнеса Элисон Вуд Брукс рассказала, что есть некоторые вопросы, которые отталкивают людей. В своей книге «Разговор: наука общения и искусство быть собой» она выделяет три типа вопросов, которые не задают хорошие собеседники.

Вопросы-бумеранги:

Это означает задавать вопрос с «единственной и очевидной целью» ответить на него самому. Если человек желает поделиться информацией о себе, лучше просто сказать об этом прямо, а не пытаться скрыть свое намерение.

Вопросы-подвохи:

Брукс определяет их как запросы, которые должны проверять знания другого человека. Например, если коллега рассказывает о новом шоу, которое ему нравится, ответ-подвох может выглядеть так: «О, правда? Я слышал, что оно не очень хорошее. Что вам в нем понравилось?». Даже если он исходит из искреннего любопытства, этот тип вопроса часто может быть истолкован как угроза, утверждает эксперт.

Повторяющиеся вопросы:

Повторение одной и той же информации снова и снова, даже если вы меняете формулировки, по словам Брукс, может вызывать чувство враждебности.

Хотя эти шаги могут быть более естественными для одних, чем для других, они не являются необучаемыми, говорит Бисвас-Динер. И, практикуя, как и любой другой навык, человек может стать лучше.

Также как и умение слушать, для многих публичные выступления могут быть сложной задачей, поскольку речевая тревожность и страх являются обычным явлением. Теперь доступно новое, бесплатное и высокоэффективное решение. Доктор Крис Макдональд разработал бесплатную платформу виртуальной реальности, которая помогает пользователям стать умелыми и уверенными ораторами.