Для многих публичные выступления могут быть сложной задачей, поскольку речевая тревожность и страх являются обычным явлением. Теперь доступно новое, бесплатное и высокоэффективное решение. Доктор Крис Макдональд разработал бесплатную платформу виртуальной реальности, которая помогает пользователям стать умелыми и уверенными ораторами.

Доктор Крис Макдональд в гарнитуре Immersive Technology Lab. Автор: Флавия Бартолетти, колледж Люси Кавендиш

В колледже Люси Кавендиш Кембриджского университета исследователи используют цифровые технологии для улучшения и ускорения обучения. Их лаборатория технологий погружения, отмеченная национальной премией за инновации в работе по визуализации данных о выбросах с помощью виртуальной реальности, теперь применяет свои знания в публичных выступлениях.

Недавно они запустили бесплатную онлайн-платформу, призванную помочь пользователям стать уверенными и искусными ораторами. Платформа предлагает адаптированные учебные материалы для развития ключевых навыков, а также реалистичные учебные среды виртуальной реальности, которые укрепляют уверенность с помощью иммерсивной практики.

Директор лаборатории и основатель платформы доктор Крис Макдональд поясняет, что в физической реальности пользователь может репетировать презентацию в одиночестве у себя в спальне, но на новой платформе виртуальной реальности он может испытать ощущение выступления перед широкой и все более сложной фотореалистичной аудиторией.

Разработав метод, который превращает смартфоны в VR-гарнитуры, доктор Макдональд добился того, что платформа стала доступна всем. Для справки, только у 5% домохозяйств Великобритании есть VR-гарнитура, но у 99% есть смартфоны. И хотя VR-гарнитуры могут дорого стоить, крепление для устройства стоит около 15 фунтов стерлингов.

Недорогое крепление для устройства способно преобразовать смартфон пользователя в функциональную гарнитуру VR. Важно отметить, что платформа была создана таким образом, что независимо от того, использует ли участник новейшую автономную гарнитуру или старый смартфон, вставленный в крепление для устройства, он получит тот же контент и опыт.

Как недавно было раскрыто в академическом журнале Frontiers, клинически доказано, что платформа значительно повышает уровень уверенности у большинства пользователей после одного 30-минутного сеанса. А в последнем исследовании со студентами из Кембриджа и UCL было обнаружено, что неделя самостоятельного использования была полезна для 100% участников.

Платформа помогла всем пользователям одним или несколькими из следующих способов:

чувствовать себя более подготовленными;

более адаптивными;

более устойчивыми;

более уверенными;

лучше справляться с нервами;

чувствовать себя менее тревожными.

Дальнейшие результаты будут представлены на предстоящей Международной конференции по исследованиям в области психологии в Оксфорде.

Ориентированный на пользователя итеративный процесс гарантировал, что платформа будет работать «в дикой природе». Между каждой перестройкой на данный момент платформа провела более 50 тыс. практических презентаций от удаленных пользователей бета-версии.

Для дальнейшего стресс-тестирования программного и аппаратного обеспечения были организованы очные мероприятия, в одном из которых более 1 тыс. представителей общественности использовали платформу в неоптимальных условиях в демонстрационном зале в Кембридже.

Чтобы еще больше расширить и углубить пул участников, лаборатория отправилась в тур. Это включало остановки на крупнейших научно-технических мероприятиях, таких как New Scientist Live, а также в менее формальных местах, таких как местный рынок, библиотека, общественный центр, церковь и даже чья-то гостиная.

Доктор Макдональд говорит, что стремился создать нечто высокоэффективное, причём такое, что смогут использовать те, кто больше всего в этом нуждается. Поэтому для него было важно получить разнообразные отзывы пользователей из разных мест.

По его словам, лаборатория не может развиваться изолированно, ей необходимо тесно сотрудничать с конечными пользователями. Благодаря постоянному вовлечению общественности они могут максимизировать свое положительное влияние и гарантировать, что они останутся глубоко укорененными в общественной службе.

Было достигнуто множество новшеств, сделавших платформу уникально доступной и эффективной. Для этого было важно, чтобы платформа работала как на операционных системах Android, так и на iOS.Так был создан первый в своем роде, совместимый с двумя устройствами VR-плеер.

Это первый случай, когда лечение стало доступно бесплатно во всём мире. Кроме того, впервые его можно получить через разные устройства и операционные системы. Чтобы добиться масштабного эффекта, было реализовано множество инноваций.

Эффективность повышается с помощью терапии сверхвоздействия — способности многократно практиковаться в экстремальных ситуациях, с которыми вряд ли можно столкнуться в реальной жизни, например, на стадионах с чрезмерным отвлечением — концепция, которую впервые придумал доктор Макдональд. Она обеспечивает психологический эквивалент бега с отягощениями или на большой высоте, а также развивает дополнительные адаптивность, упорство и устойчивость.

Доктор Макдональд объясняет, что перед презентацией большинство студентов, как правило, репетируют самостоятельно, в строго контролируемой среде — обычно в своих спальнях перед нулевой «аудиторией». В результате, по его словам, это будет ощущаться как значительный «шаг вверх», когда они выступают даже перед небольшой группой людей — и даже едва заметный жест аудитории может сбить их с толку.

Напротив, студенты, которые используют платформу VR, могут репетировать в разных местах каждый вечер, с широким спектром сильно отвлекающей аудитории и вызывающих страх сценариев. Действие может происходить на виртуальном стадионе перед 10 тыс. анимированных зрителей, с громкими шумами, стадионными огнями и мигающими камерами. Соответственно, последующая презентация перед небольшой группой может ощущаться как значительный «шаг вниз».

Данные показывают, что этот процесс не только повышает уверенность, адаптивность и устойчивость, но и удовольствие от публичных выступлений. По словам Макдональда, студентам нравится задача подталкивать себя и переходить на каждый новый уровень.

«Помимо диапазона аудиторий в стиле презентации, платформа также предоставляет более специализированные среды и задачи, такие как чтение телесуфлера в виртуальной телестудии или ответы на вопросы во время собеседования на работу или радио. Чтобы оказать дополнительную поддержку в совершенствовании ваших сценариев, я создал и внедрил тренера на основе искусственного интеллекта», — добавил он.

Макдональд заявляет, что помимо основной платформы, которая теперь доступна бесплатно через специальный веб-сайт, он также создал планы лицензирования и приложение для поставщиков медицинских услуг. По его словам, он сотрудничает с организациями, которые стремятся поддерживать определенные группы, такие как дети, которые заикаются; цель состоит в том, чтобы создать более целенаправленные варианты лечения для тех, кто в этом больше всего нуждается.

Речевая тревожность и страх публичных выступлений затрагивают большинство людей, и со временем это становится все более распространенным, объясняет Макдональд. По его словам, это может беспокоить, поскольку люди понимают, что это пагубно влияет на психическое и физическое здоровье, академические достижения и карьерный рост.

«Таким образом, проблема распространена, она ухудшается, она причиняет вред и, в конечном счете, ограничивает человеческий потенциал. Однако так больше не должно быть. Если вы или кто-то из ваших знакомых хотел бы стать искусным и уверенным оратором, теперь есть эффективное и доступное решение — пожалуйста, воспользуйтесь им», — заявляет он.

Макдональд отмечает, что для него очень многообещающе видеть, насколько эффективна платформа, учитывая, что им уже известно, как можно сделать ее еще более эффективной. Однако для продолжения ее разработки, долгосрочного расширения и запуска дополнительных функций и платформ команде необходимо финансирование.

«Поэтому я призываю филантропов и спонсоров обратиться к нам. Мы работаем на основе данных и стремимся оказывать масштабное воздействие. При правильном финансировании вместе мы могли бы изменить миллионы жизней», — говорит Макдональд.

Он утверждает, что платформа обладает огромным потенциалом для того, чтобы дать людям возможность преодолеть страх публичных выступлений, в конечном итоге улучшив не только качество их жизни, но и их способность стать движущей силой позитивных изменений в мире.

Макдональд объясняет, что поставил перед собой простую, но амбициозную задачу: создать самое эффективное лечение самого распространенного страха и сделать его доступным для всех. Сегодня, с запуском бесплатной платформы, он считает, что ему это удалось. По его словам, она изменит людям жизнь и значительно расширит их возможности.

«Когда я репетирую свои презентации, мне иногда бывает трудно представить себе людей, с которыми я говорю, но эта платформа дала мне возможность увидеть толпу и почувствовать себя комфортно, выступая перед ними», — поделился Толуваласе Агоро, студент Кембриджского университета

Студентка Ровена Дэвис заявляет, что обычно она репетирует выступления одна в своей комнате, и ей очень сложно представить свою аудиторию. Она обнаружила, что использование VR было очень полезно для нее. «Гарнитура делает практику гораздо более эффективной», — объясняет она.

По словам Андреа Роголино, платформа очень удобна для пользователей и проста в использовании с помощью смартфона. «Что выделяется в этой технологии, так это, безусловно, ее отличная доступность», — добавила она.

«Программа Future Global Leaders помогла мне определить, какой я лидер, и дала мне знания о том, как другие цели ЦУР на самом деле способствуют достижению интересующих меня ЦУР. Что мне особенно запомнилось, так это практика публичных выступлений с использованием VR-сред обучения! Я использовал этот метод для подготовки к своей презентации и получил положительные отзывы о своих навыках публичных выступлений от одного из приглашенных спикеров», — сказал Тадала Мзенго, участник Future Global Leaders.

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