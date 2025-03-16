Дженни Ву является основателем и генеральным директором Mind Brain Emotion. Она советует тем, кто начинает подрабатывать, разработать четкий план прибыльности. Слишком много людей погружаются в свои увлечения, не задумываясь о способах и сроках получения прибыли. Ву назвала три вещи, которые следует иметь в виду.

1. Определить чистую прибыль

Чистая прибыль, рассчитанная путем вычета расходов из выручки, — это источник жизненной силы дополнительного заработка. К расходам относятся, например, материалы, рабочая сила, оборудование, упаковка, доставка, реклама, командировки.

Норма прибыли — это процент от каждого доллара, который получается в качестве чистой прибыли. Например, если товар или услуга продаются за $10, а расходы составляют $8, то чистая прибыль составит $2, а норма прибыли — 20%. При вложении $100, чтобы выйти на уровень безубыточности, нужно будет продать 50 ед. товара.

Дженни Ву — основательница и генеральный директор Mind Brain Emotion, чтобы профинансировать свою первую карточную игру и повысить прибыль, запустила кампанию на Kickstarter с целью собрать $1,5 тыс. Это финансирование покрыло основные расходы, такие как производство продукта, и дало толчок ее продажам, передав продукты в руки первых пользователей.

Чтобы выйти на уровень безубыточности, ей нужно было продать 60 ед. продукции, но в итоге она продала более 400 ед. Благодаря такому объему продаж, она начала производить продукцию по более низкой цене, что увеличило ее прибыль за счет снижения себестоимости проданной продукции (COGS).

2. Избегать распространенных ловушек, которые могут нанести ущерб прибыли

Эксперт отмечает три основные ошибки:

1. Занижение цен на услуги

«Когда я продавала товары ручной работы на Etsy, я допустила ошибку, сосредоточившись на продажах вместо прибыли», — рассказала Дженни Ву. В стремлении завоевать доверие покупателей она сильно занижала цены на свои изделия и прилагала максимум усилий для улучшения обслуживания клиентов.

Однако вскоре стало очевидно, что поднять цены после установки низкого ценового порога было невероятно сложно. Несмотря на то, что ей удалось реализовать тысячи товаров за пять лет на Etsy, в конечном итоге магазин был закрыт из-за недостаточной прибыли.

2. Неправильный учет времени

«Этот опыт научил меня различать увлеченный проект и прибыльный бизнес. Понимая важность масштабирования и оптимизации, особенно с учетом времени, которое я тратила на свою деятельность, я решила перейти к продаже товаров на Amazon. Для управления логистикой я стала использовать автоматизированный сервис Amazon FBA (Fulfillment by Amazon), что значительно упростило процесс», — говорит Дженни.

3. Игнорирование альтернативных издержек

«Я также сталкивалась с аналогичными проблемами, когда необходимо было определить стоимость своих выступлений и консультационных услуг. В начале своей карьеры я снижала цены, надеясь получить контракты от крупных компаний, таких как Accenture и Google, в качестве клиентов», — рассказывает предпринимательница.

«Я осознала, что альтернативные издержки — это стоимость возможностей, которые я упускала, занимаясь своей деятельностью в свободное время. Этот опыт заставил меня понять, как важно с самого начала правильно оценивать свою работу», — добавляет она.

3. Установить конечную цель и не забывать о своих интересах

Со временем Ву пришла к более глубокому пониманию прибыльности. Это не только о деньгах, но и о том, как бизнес влияет на качество вашей жизни. Физическое и психическое благополучие должно стоять на первом месте.

Чтобы оценить, насколько прибыльный дополнительный источник дохода, стоит задать себе несколько важных вопросов:

«Сколько денег я готов инвестировать в свою подработку?»

«Сколько времени я готов ей уделять?»

«Перейдет ли моя подработка в категорию основного источника дохода?»

«В какой момент мне нужно будет пересмотреть свои действия, если реальность не будет соответствовать ответам на эти вопросы?»

Ранее основательница компании MiXBS, которая специализируется на аутсорсинге клиентского сервиса. А также ведет предпринимательскую деятельность уже более 12 лет, рассказала каких действий стоит придерживаться, чтобы монетизировать хобби.