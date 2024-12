Основательница самого быстрорастущего американского бренда виски Фаун Уивер связывает свой успех с правильно организованными процессами внутри компании. Ее компания Uncle Nearest Premium Whiskey недавно достигла оценки в $1,1 млрд. Предпринимательница рассказала, какие две стратегии помогли ей вывести бизнес на такой уровень.

По словам Фаун Уивер, некоторые начальники любят совать свой нос во все, над чем работают их подчиненные. Но такой подход совсем не для нее — своим подъемом ее компания обязана отнюдь не микроменеджменту.

У Уивер два принципа, о которых знают все в компании. Один из них она называет HBU (англ.highest and best use of time): эффективное и наилучшее использование времени. Второе правило, которым руководствуется бизнесвумен — если работу может сделать кто-то другой, пусть он занимается ею. Как отмечает предпринимательница, важнее заниматься делами на высоком уровне, чем проверять работу сотрудников по несколько раз в день или диктовать им, как они должны выполнять свои задачи.

«Я построила всю эту компанию на интрапренерах. Каждый человек отвечает за свою часть работы. Они полностью управляют своими обязанностями, и меня это не беспокоит. Я нанимаю лучших и не мешаю им», — говорит Уивер.

Подход женщины перекликается с мнением миллиардера и предпринимателя в сфере технологий Марка Кьюбана. Он отмечал, что что новым сотрудникам может потребоваться помощь, чтобы разобраться в процессах и культуре компании, но после этого руководители должны позволить им делать свою работу.

«Настройте работу на начальных этапах. Доверьтесь процессу или исправьте то, что сломалось, если вам всегда приходится заниматься микроменеджментом», — написал Кьюбан на своей страничке в X.

Согласно опросу, проведенному в августе 2023 года платформой для поиска работы Monster, 73% работников считают микроменеджмент самым большим негативным фактором на рабочем месте. Такой подход вызывает у них неприятные и тревожные чувств. Еще 46% респондентов заявили, что ушли бы с работы из-за этого.

Если человек не знает, как вести себя с начальником, который склонен к микроменеджменту, стоит попробовать общаться с ним более открыто. По словам автора бестселлеров и профессора Нью-Йоркского университета Сьюзи Уэлч, важно предугадать, какие у руководителя могут возникнуть проблемы или вопросы, и ответить на них до того, как он успеет их задать.

«Завалите его доказательствами своей компетентности, — советует эксперт. — Постоянно рассказывайте о том, что вы делаете. Исключите все возможные сюрпризы. И самое главное — не облажайтесь».

Для Уивер управление компанией похоже на «борьбу с ветряными мельницами», а беспокойство о чужих обязанностях только добавляет стресса. По ее словам, быть хорошим боссом — значит подбирать лучших, наиболее квалифицированных специалистов, которые справятся со всем самостоятельно.

