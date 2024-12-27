По данным недавнего опроса ZipRecruiter, только 13% соискателей считают, что поиск работы идет успешно, в то время как 43% заявляют, что сталкиваются с трудностями. Доверие соискателей также достигла минимума с начала 2022 года. Бывший рекрутер Nvidia и Google Стефани Фэкрелл поделилась с CNBC тремя советами, как можно переломить ситуацию и настроиться на успех.

«Я думаю, что 2024 год был очень сложным для рынка труда, — говорит Фэкрелл, — Это худшая ситуация, которую я видела с 2008 года, когда я закончила университет».

Если человек испытывает трудности с поиском работы или ищет способы построить свою карьеру в 2025 году, вот три лучших совета от эксперта, которые помогут настроиться на успех:

Всегда стараться совершенствовать навыки

Необходимо всегда искать возможности для повышения квалификации, отмечает Фэкрелл. По ее мнению, решение проблем, управление проектами и коммуникационные навыки — это то, что человек всегда должны пытаться отточить и улучшить, вне зависимости от того, на каком этапе карьерного роста он находится.

«Я знаю, что во многих университетах есть различные бесплатные программы, которые вы можете пройти, — говорит она. — Вы можете изучить курсы на Coursera, Udemy или LinkedIn Learning. Поискать на YouTube соответствующие видеоролики и узнать, предлагают ли программы отраслевые организации».

Никогда не прекращать общение

«Всегда, всегда, всегда общайтесь и старайтесь найти наставников», — говорит Фэкрелл. Это могут быть коллеги, которые особенно хороши в своем деле или люди, с которыми удалось познакомиться в профессиональных сообществах Slack или Discord, уточнила эксперт.

Если человек строит отношения по типу наставник-подопечный, Фэкрелл рекомендует устраивать встречи раз в месяц. Если же отношения носят более неформальный характер, достаточно одного раза в квартал. «Суть в том, что отношения, которые вы начали развивать и строить в августе прошлого года могут принести плоды в марте следующего года», — отмечает Фэкрелл.

Определить, в какую отрасль можно перейти

«Наконец, если вы ищете работу, и ваш поиск затянулся на 12 месяцев, я бы начала думать о том, не пора ли переключиться», — говорит эксперт. Фэкрелл советует подумать о других отраслях, которые было бы интересно изучить, и подумать о навыках, которые можно применить в других сферах.

«Если вы рекрутер, посмотрите на описание вакансии менеджера по проектам, — приводит пример она. — Вы также можете поговорить с экспертами в этой области или нанять карьерного коуча, если считаете, что они могут помочь вам получить работу».

Но составить новое резюме бывает сложно. Эксперт по карьере FlexJobs Тони Франа ранее рассказала, какие навыки следует указать в нем при поиске удаленной работы, чтобы ваша кандидатура заинтересовала компанию.