Праздники — это веселье, но их планирование может привести к истощению и выгоранию. Людям иногда приходится совмещать праздничные мероприятия, одновременно справляясь с большими объемами работы до конца года. Эксперт по психическому здоровью на рабочем месте и основатель компании Recalibrate Глория Чан Пакер поделилась с CNBC советами, как избежать предпраздничного стресса.

Начинать каждую неделю с пересмотра рабочей нагрузки

В это время года легко соглашаться на все мероприятия, встречи и проекты, которые маячат на горизонте, но это верный способ переутомиться. Чтобы соизмерять нагрузку, Пакер рекомендует начинать каждую неделю с анализа обязательств, сроков и результатов на ближайшую неделю. Затем необходимо адекватно оценить возможность все успеть.

Если объем работы кажется человеку неподъемным, нужно пересмотреть приоритеты в пользу более жестких по времени задач. Возможно, не получится перенести сроки сдачи крупного проекта, но посиделки с клиентом за чашкой кофе смогут подождать до января.

Чтобы определить приоритеты, можно обратиться к руководителю. Другой аспект планирования — праздничные вечеринки. Эксперт советует установить количество мероприятий, которые можно посетить за неделю, чтобы у человека был заранее определенный лимит.

Запланировать свободное время на неделе заранее

Большинство людей привыкли заполнять свой рабочий календарь встречами, но мало кто выделяет время для отдыха, чтобы восстановить силы. Паркер советует каждую неделю выбирать несколько часов для сосредоточения.

Тем, кому это трудно сделать, эксперт рекомендует привязывать перерывы к ежедневным делам. Например, выделить пять дополнительных минут, пока готовится утренний кофе. Можно сделать несколько глубоких вдохов или подвигаться и размяться.

Научиться говорить «нет, спасибо»

Если человеку трудно говорить нет, Пакер рекомендует подготовить простой ответ для отклонения приглашений или других просьб. По ее словам, можно просто выразить признательность, но прежде всего нужно быть лаконичным, когда человек обозначает свою границу. При возможности эксперт советует предложить возобновить разговор позже, когда график станет более гибким.

Рекомендуемый ответ: «Спасибо, что пригласили меня. Я бы хотел прийти, но у меня уже есть дела. Надеюсь, вы все отлично проведете время и мы сможем встретиться в новом году».

По словам психотерапевта и эксперта по финансовой терапии Аджи Эванс, отказать знакомым бывает нелегко, особенно в просьбах одолжить денег. Она приводит пример здоровой границы, которую может установить человек, когда его просят об этом, а также рассказывает, как справиться с потенциальным чувством вины после отказа.