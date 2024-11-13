Необдуманно одалживая деньги другу или члену семьи, можно ухудшить личные отношения. Исследование Bankrate «Финансовые табу 2024» показало, что с этим столкнулись почти четверть людей, которые давали в долг или покрывали групповые расходы с расчетом на возврат.

Необходимо установить границы и четко их обозначить, чтобы, одалживая, самому не остаться без денег. Психотерапевт, эксперт по финансовой терапии, Аджа Эванс в первую очередь советует обратить внимание, есть ли у вас возможность оказать материальную помощь. «Нельзя топить свой корабль, чтобы выручить кого-то другого», — говорит она.

По словам Эванс, вести такие разговоры нелегко: часто близкие друзья или члены семьи могут быть в курсе трат и выносить суждения, что человек может или не может себе позволить. Важно напоминать себе, что никто не вправе распоряжаться чужими средствами. «Если у вас есть деньги на счету, это не значит, что вы можете их отдать», — говорит Эванс.

Психотерапевт приводит пример здоровой границы, которую может установить человек, когда его просят дать деньги в долг, а также рассказывает, как справиться с потенциальным чувством вины после отказа.

Прямо сказать нет может быть трудно, когда друг или член семьи просит денег, особенно если уже одалживали ему в прошлом. Но, по словам Эванс, можно начать с малого. Один из способов сделать это — одолжить столько, сколько позволяет бюджет, даже если это меньше, чем просят. И хотя не обязательно объяснять причину отказа, она советует честно рассказать о других финансовых обязательствах, с которыми человек сталкивается.

По словам Эванс, обычно после отказа одолжить денег другу или члену семьи люди часто чувствуют себя виноватыми, даже если гордятся, что соблюли черту. Чтобы справиться с чувством вины, полезно записывать личные финансовые границы и причины, по которым вы их устанавливаете.

«Напоминайте себе, чего вы пытаетесь достичь и почему, — говорит она. — Определите свои границы, чтобы, когда они будут нарушены, — а они будут нарушены, — вы могли вернуться к своим причинам».

Не всегда получается следовать этому принципу, и иногда можно поддаться на уговоры, особенно если речь идет о близком члене семьи. Когда такое случается, полезно составить список стратегий преодоления трудностей, которые помогут почувствовать себя лучше. Полезно снять стресс после потенциальной конфронтации — покататься на велосипеде, полить цветы или приготовить любимое блюдо.

Хотя установление и поддержание финансовых границ в моменте может быть трудным, это может окупиться в долгосрочной перспективе и помочь в достижении финансовых целей. Нынешнее чувство вины будет компенсировано возможностью необходимых покупкок в будущем.

Ранее специалисты по финансовому планированию поделились советами по улучшению материального положения. Приобрести новые привычки бывает непросто, особенно когда речь идет о деньгах. Оказалось, самое главное — «понять, на что тратятся деньги».