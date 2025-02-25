Ведение бизнеса часто состоит из трех компонентов: хорошего, плохого и ужасного. Хорошее случается, когда компания процветает. Плохое, как правило, происходит за кулисами, например, закладывание в бюджет высоких расходов на рекламу. Ужасное — вложение всех сбережений в свой стартап и попытки сдвинуть его с мертвой точки. CNBC поговорил с группой успешных предпринимателей о том, как они оправились от серьезных неудач в карьере.

Вот некоторые из их лучших советов от экспертов, как пережить неожиданные трудности:

Будьте спокойны, доверяя своей интуиции

Если человек уверен, что его бизнес-идея однажды станет успешной, не стоит сразу опускать руки, когда возникают проблемы. Такой настрой помог генеральному директору Bogg Bag Ким Ваккарелле после того, как она потеряла $60 тыс., выделенных на колледж ее детям.

Ваккарелла основала свой бизнес в качестве подработки в 2008 году, и после распродажи двух ограниченных партий своих водонепроницаемых сумок-тоут в 2012 году она заказала еще более 1 тыс. Ее фабрика отправила ей бракованные сумки — функциональные, но покрытые черными полосами, которые она «не могла продать», и у нее не было денег, чтобы купить больше.

«Я пошла ва-банк, потратила деньги, отданные моим детям на колледж, и купила целый контейнер сумок, но они все были испорчены», — сказала Ваккарелла. Она знала, что у нее хороший продукт, но не хватало средств на быстрое восстановление. Женщина беспокоилась, что это конец ее бизнеса, но решила пожертвовать сумки пострадавшим от урагана «Сэнди».

Некоторые получатели вернулись к ней с вопросами, где они могли бы купить еще. Новый спрос подтолкнул Ваккареллу к поиску фабрики и получению кредита в размере $120 тыс. от друга семьи, чтобы возобновить работу Bogg Bag.

Сейчас бизнес приносит около $100 млн в год, и это испытание научило ее «чувствовать себя комфортно», доверяя своей интуиции, отмечает она. «Успех может потребовать непреклонной уверенности в себе, — добавила она. — Где-то в глубине души я думаю, что смогу сделать все, что угодно».

Не бойтесь сделать крюк

Когда человек сталкивается с препятствием, иногда он может извлечь пользу из творческого мышления и изменения своего подхода. Карен Робиновиц и Сара Шиллер в 2019 году стали соучредителями Института Sloomoo, интерактивного опыта работы со слаймом, похожего на музей или «игровое пространство», после того, как поняли, насколько терапевтична игра с разноцветной слизью.

Они вложили $600 тыс. инвестиций в запуск своего бизнеса по производству слаймов и продали билетов на $1 млн за первую неделю. Затем, 5 месяцев спустя, грянула пандемия Covid-19. Компания уволила около 90 сотрудников, работающих неполный рабочий день, оставив только содиректоров, бухгалтера и своего местного производителя слаймов.

Но партнеры не закрыли свои двери. Они продавали слаймы онлайн, проводили виртуальные лагеря по изготовлению слаймов для детей и проводили корпоративные семинары для таких компаний, как Google и Pfizer, пока не открылись полностью в 2021 году. Согласно документам, в прошлом году Институт Sloomoo заработал около $4,3 млн в месяц на личных продажах билетов в пяти местах в США.

«Мы хотим, чтобы люди знали, что можно попробовать, выйти и сделать то, чего раньше никто не делал, — сказала Шиллер. — После того, что мы оба пережили, чего мы теперь будем бояться?»

Уйти со своего пути

Не все смогут управлять успешным бизнесом полностью в одиночку. Сидзу Окуса, основатель и генеральный директор оздоровительного бренда Apothékary, усвоила этот урок на собственном опыте. Ее первый бизнес, компания по производству соков холодного отжима Jrink, просуществовал 7 лет, но в конечном итоге не смог принести достаточно дохода, чтобы удержаться на плаву. Свежие ингредиенты были дорогими и быстро портились.

«Одним из ключевых уроков, я думаю, было не мешать себе, — сказала она. — В плане допуска и найма людей, которые были намного лучше меня в определенных областях бизнеса. Теперь я просто отхожу в сторону. У меня есть свои сильные стороны, и я выдаю свои слабости».

Это распространенный совет не только для предпринимателей. «Доверьтесь процессу или исправьте то, что сломалось, если вам всегда приходится заниматься микроменеджментом», — написал миллиардер, предприниматель и инвестор Марк Кьюбан на X.

Окуса управляет Apothékary, нанимая людей, которые умнее ее, и работая над тем, чтобы они могли выполнять свою работу без препятствий, отмечает она. Ее бизнес принес более $20 млн годового дохода по состоянию на ноябрь 2024 года, согласно документам, изученным CNBC.

По словам генерального директора Rent the Runway Дженнифер Хайман, управление компанией — занятие не для слабонервных. В трудные дни она полагается на один совет, полученный от наставника: «Есть только две причины, по которым основатель покидает компанию или перестает работать над своей мечтой. Либо вы перестаете верить в нее, либо вы устали».