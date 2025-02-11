По словам генерального директора Rent the Runway Дженнифер Хайман, управление компанией — занятие не для слабонервных. В трудные дни она полагается на один совет, полученный от наставника: «Есть только две причины, по которым основатель покидает компанию или перестает работать над своей мечтой. Либо вы перестаете верить в нее, либо вы устали».

По словам Хайман, это наблюдение принадлежит Дэну Розенсвейгу, бывшему члену совета директоров Rent the Runway, который в настоящее время является исполнительным председателем совета директоров технологической компании Chegg.

Это помогло ей изменить свое мышление на работе. Женщина отмечает, что когда она начинает чувствовать себя несчастной, расстроенной и винит во всем компанию, она напоминает себе, что все еще верит в миссию Rent the Runway, и это помогает ей оставаться мотивированной.

Хайман стала соучредителем Rent the Runway вместе со своей однокурсницей по Гарвардской школе бизнеса Дженнифер Флейсс в 2009 году, запустив сервис по аренде одежды при незначительной конкуренции. Сегодня рынок аренды одежды стал более популярной отраслью, а его конкурентами являются Armoire и принадлежащая Urban Outfitters компания Nuuly. Некоторые из них даже угрожают обогнать Rent the Runway.

Nuuly принесла менее половины выручки Rent the Runway в 2023 финансовом году, но, вероятно, была ближе к рентабельности. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, ее операционный убыток составил $13,9 млн, что гораздо меньше чистого убытка Rent the Runway в размере $113,2 млн.

«С каждым годом людей, арендующих одежду, становится все больше, — говорит Хайман, чья компания в настоящее время имеет рыночную капитализацию в $27,76 млн. — Сегодня я верю в это больше, чем когда-либо». По мнению некоторых экспертов, проверка своего рабочего «Я» время от времени — убедиться, в вере в свою работу — может быть полезно для карьеры и зарплаты.

Психиатр Габриэлла Розен Келлерман считает, что сотрудники с сильным «чувством значимости» или ощущением того, как их работа положительно влияет на мир, с большей вероятностью будут удовлетворены своей работой и получат повышение по службе.

Что касается элемента усталости в наблюдении Розенсвейга, Хайман говорит, что усталость не является достаточно веской причиной, чтобы отказаться от того, во что человек верит.

«Если вы устали, есть множество способов это изменить, — отмечает она. — Вы можете изменить то, как вы работаете. Вы можете изменить энергию, которую вы каждый день приносите в офис, и изменить людей вокруг себя. Вы можете взять отпуск».

По словам Хайман, у нее есть несколько правил для себя: ее отпуск должен быть длиннее пяти дней, потому что именно столько времени ей требуется, чтобы перестать привычно проверять Slack, она должна держаться подальше от экранов и проводить время со своими детьми, чтобы помочь себе отключиться от работы.

«Я думаю, что совет Розенсвейга касается не только вашей работы, — считает Хайман. — Мы должны задуматься, как это относится к нашим бракам, нашим дружеским отношениям. Каждые несколько лет делайте для себя выбор, выясняйте, во что вы верите».

Люди часто говорят, что ищут свою цель. Они верят, что если найдут ее, жизнь наладится, и опасаются, что без этого все будет потеряно. Врач хосписа Джордан Грумет часто беседует с людьми, которые находятся в критическом состоянии, и видит, как сильно они беспокоятся о выполнении предназначения. Его ответ всегда одинаков: цель не нужно искать — ее нужно создавать.