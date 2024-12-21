Профессиональная репутация может иметь гораздо большее значение для карьеры, чем образование или навыки. Элисон Фрагейл, организационный психолог Школы бизнеса Университета Северной Каролины, подчеркивает, что «статус» на рабочем месте — то есть влияние на принятие решений и уважение со стороны коллег — играет ключевую роль в достижении успеха.

«Статус — это основная человеческая потребность, как утверждают психологи, и все мы стремимся к нему, — поясняет Фрагейл. — Каждый из нас хочет заслужить уважение. Когда мы ощущаем, что получаем признание и ценность от тех, кто для нас важен, это способствует более полной жизни как в физическом, так и в психологическом плане».

Вот четыре ограничивающих образа мышления, от которых следует избавиться, чтобы повысить свой статус и стать успешным:

«Неважно, что другие думают обо мне»

Если человек ведет себя на работе естественно и не пытается создавать «более профессиональную» версию себя, это обычно воспринимается положительно. Однако такое отношение «мне все равно, что обо мне думают другие» может привести к неприятным последствиям.

На рабочем месте важную роль играют отношения, основанные на взаимопонимании и сотрудничестве между коллегами. Если сослуживцы, особенно начальство, начинают замечать, что кто-то не уделяет внимания обратной связи, их восприятие может стать негативным, воспринимая человека как высокомерного или трудного в общении. Это может ограничить возможности карьерного роста.

«Мнение других о нас существенно влияет на качество жизни», — утверждает Фрагейл. Чем больше демонстрируется готовность принимать и использовать обратную связь, тем выше уровень эмоционального интеллекта и доверия со стороны коллег.

«У меня нет на это времени»

Небольшие действия могут значительно повлиять на репутацию на рабочем месте, такие как встреча за кофе с коллегой или помощь новому сотруднику с выполнением задачи. Даже в условиях загруженного графика стоит выделить время на такие шаги, отмечает Фрагейл.

Пренебрежение подобными действиями может иметь нежелательные последствия. Если руководитель решит, что слишком много задач не позволяют уделить 20 минут на встречу за кофе, он может больше не поручать новые задачи, способствующие повышению или карьерному росту.

Фрагейл советует внести в расписание время для улучшения репутации: «Следует найти что-то вроде ежедневной практики — привычку или две, которые помогут повысить статус. Это не обязательно должно происходить каждый день, но важно придерживаться последовательности». Можно выделить время на генерацию идей для предстоящих командных встреч или прохождение курсов и семинаров для повышения навыков.

«Я не стремлюсь к статусу»

Демонстрация своих сильных сторон, умение говорить о своих идеях и уверенное поведение перед начальством и коллегами показывает им, что «то, как я представляю себя перед вами, имеет для меня большое значение», и что человек намеренно подходит к вопросу своего самовыражения, чтобы получить признание и уважение со стороны окружающих.

Можно стремиться к статусу, не создавая ложный образ и не манипулируя восприятием других, добавляет Фрагейл. Важно находить баланс между настоящим «я» и тем, как эти качества воспринимаются. Работа над репутацией не должна противоречить искренности, а должна стать частью профессионального роста и развития.

«Я самозванец»

Даже на высоких руководящих постах многие испытывают синдром самозванца. Согласно опросу Korn Ferry, проведенному в июне 2024 года, в котором участвовали 400 руководителей в США, 71% из них сталкиваются с этим чувством. Сомнения в собственных силах часто возникают при принятии новых обязанностей и попытках выйти за пределы привычного. По словам Фрагейл, принятие такого подхода может помочь перейти от мысли «Я не смогу» к «Я найду способ это сделать».

Многие руководители, включая известную бизнесвумен Барбару Коркоран и генерального директора компании Cava Брэтт Шульман, считают, что сомнения в своих силах могут быть сильной стороной. Как отметила Коркоран в одном из видео на TikTok: «Вы будете прикладывать больше усилий, чем кто-либо другой, и именно в этом старании вы обретаете уверенность».

Существует множество причин, по которым люди чувствуют себя несчастными на работе — плохие взаимоотношения с коллегами, отсутствие возможностей для роста, частые стрессы. Эксперт по счастью Джессика Вайс поделилась двумя тактиками, которые помогут повысить удовлетворение от работы.