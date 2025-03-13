Работая много лет на руководящих позициях в Google, Дженни Вуд пришла к выводу, что некоторые моменты собеседований ее не устраивают. В частности, она считает, что кандидаты не должны задавать вопросы о соотношении работы и личной жизни. Ей больше нравится, когда они проявляют подлинный интерес к своей вакансии. Вуд поделилась своими размышлениями и советами в будущей книге «Дикая храбрость».

Что касается так называемых «зеленых флажков» перед собеседованием, Вуд утверждает, что многие допускают ошибку, считая, что собеседование ограничивается лишь теми 30 минутами, которые они проводят в кабинете. На самом деле процесс начинается уже с первого звонка с рекрутером, возможно, даже с момента, когда он впервые взглянет на ваше резюме.

Чтобы привлечь к себе внимание, Вуд предлагает несколько рекомендаций.

1. Составить свою стратегию работы

Во-первых, перед собеседованием следует составить план, чтобы рассказать о своей цели потенциальному работодателю, где будет указано несколько основных направлений деятельности компании и то, как их можно будет реализовать.

В резюме на вакансию продавца можно указать:

Доходы: увеличить доход от продаж мороженого на 3% год от года.

Операции: повысить удовлетворенность розничных клиентов на 5% год от года.

Команда: организовать одно мероприятие для сплочения команды в первые 90 дней.

Если собеседование проходит на роль учителя, то направления могут включать цели по метрикам, такие как:

Увеличить средние баллы по математике в штате на 13%.

Принять активное участие в родительском комитете и организовать внеклассную деятельность, например, руководство командой по робототехнике.

Важно дать представление о том, при помощи какой стратегии можно продвинуть работодателя вперед.

Это может быть оформлено в виде слайда в формате PDF, созданного в PowerPoint или Google Slides. Прикрепить этот слайд можно к предварительной заметке, которая будет отправлена за 24 часа до собеседования, чтобы продемонстрировать свой энтузиазм по поводу полученной возможности.

Кроме того, следует подумать о том, как во время собеседования аккуратно упомянуть об этом. Например, можно сказать: «Это напомнило мне кое-что, о чем я написал в своем бизнес-плане. Позвольте мне быстро показать это на экране», — делится Вуд. Вуд сама использовала эту стратегию, чтобы получить множество должностей в Google.

2. Создать интересный пост для LinkedIn о потенциальном месте работы

Работодатель, возможно, будет рассматривать профиль будущего сотрудника в течение суток после его обращения, и свежая информация поможет создать положительное впечатление.

Например, в резюме на собеседование в Salesforce, можно написать: «Недавно прочитал захватывающую статью о новом продукте Salesforce, использующем технологии искусственного интеллекта». В этом посте важно кратко изложить особенности продукта и его преимущества. Поддерживайте умеренную длину текста — пост должен состоять примерно из семи предложений, избегая плотного текста, что может затруднить восприятие.

3. При наличии информации о том, кто будет проводить собеседование, рекомендуется связаться с ним через LinkedIn, отправив голосовое сообщение за день до встречи

Формулировка может быть следующей: «Здравствуйте, Джейн! С нетерпением жду встречи завтра». Далее можно добавить: «Хотелось бы подчеркнуть искренний интерес к данной должности. Она идеально совпадает с моим уровнем опыта, навыками и уверенностью внести заметный вклад в развитие компании. Увидимся завтра».

Согласно словам Вуд, хотя на LinkedIn поступает множество личных сообщений, голосовые сообщения всегда выделяются и обязательно прослушиваются. Такие действия помогают запомниться менеджеру по найму, что значительно увеличивает шансы на выбор именно этого кандидата среди других.

Собеседование — это настоящая проверка на способность адаптироваться, взаимодействовать и демонстрировать свою ценность для компании, так считает PR-менеджер Tenchat Элла Алиева. По ее словам, подготовка, уверенность и стратегия — ключевые элементы успешного прохождения собеседования. Она рассказала, как вести себя на собеседовании, чтобы получить работу.