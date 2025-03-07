Собеседование — это настоящая проверка на способность адаптироваться, взаимодействовать и демонстрировать свою ценность для компании, так считает PR-менеджер Tenchat Элла Алиева. По ее словам, подготовка, уверенность и стратегия — ключевые элементы успешного прохождения собеседования. Она рассказала редакции «Инк.», как вести себя на собеседовании, чтобы получить работу.

Перед тем как идти на собеседование, важно сделать домашнюю работу, отмечает эксперт. Изначально она рекомендует исследовать компанию: ее историю, продукты, корпоративную культуру и последние достижения. Она отмечает, что понимание, с кем и чем планирует работать человек, поможет ему не только уверенно ответить на вопросы, но и продемонстрировать осведомленность.

«Важно показать, что вы не просто ищете работу, а стремитесь стать частью команды с общими ценностями и целями, — объясняет Алиева. — Когда вам задают вопросы вроде “Почему вы хотите работать у нас?” или “Какие у вас сильные стороны?”, не стоит ограничиваться общими фразами».

Эксперт заявляет, что примеры из жизни всегда работают лучше. Вместо «Я быстро учусь» она советует кандидату рассказать, как он осваивал новую сферу и справлялся с задачами, которые выходили за рамки его компетенции. «Это подчеркнет, вашу способность решать реальные проблемы», — утверждает она.

Если человеку предложат пройти тестирование или выполнить кейс, она советует воспринимать это как шанс показать не только профессиональные, но и аналитические таланты. По словам Алиевой, важно не просто правильно выполнить задачу, но и показать, как вы подходите к решению задачи. Она обращает внимание, как важно задавать уточняющие вопросы, не спешить с ответом и продемонстрировать, что человеку нужно время для обдумывания, а не бездумного решения.

Собеседование — это всегда стресс, но умение сохранять спокойствие и не терять фокус — решающий фактор, отмечает эксперт. Она заявляет, что ответы должны быть уверенными, но не надменными. Паузы и небольшие перерывы для обдумывания ответов — это нормально. «Держитесь уверенно, не паникуйте, если не знаете ответа на какой-то вопрос. Лучше признаться, что вы не готовы дать точный ответ, чем импровизировать», — советует она.

«Как бы ни звучало банально, но важно не только отвечать на вопросы, но и задавать их, — говорит Алиева. — Приготовьте несколько осмысленных вопросов о корпоративной культуре, задачах на ближайший период, ценностях компании. Это не только подчеркивает заинтересованность, но и дает вам возможность оценить, насколько этот работодатель подходит вам».

После собеседования важно оставить хорошее впечатление. Она рекомендует поблагодарить интервьюера за время и возможность, а также выразить интерес к дальнейшему сотрудничеству. Личное вежливое прощание и еще раз подчеркнутое желание работать в компании, по ее словам, могут сыграть ключевую роль в принятии решения.

«Выдержать собеседование — это не просто проверка профессиональных навыков, но и демонстрация вашей личности, вашей способности быть частью команды и адаптироваться в новом рабочем процессе. Если вы готовы к этому, успех вряд ли заставит себя долго ждать, — заключает эксперт. — Совет: каждое собеседование — это шанс продемонстрировать не только навыки, но и уверенность!».

Ранее бывший генеральный директор и серийный предприниматель Дэвид Ройс рассказал, как, по его мнению, не стоит вести себя соискателю на собеседовании. Он порекомендовал быть подлинными и честными и «не пытаться выиграть».