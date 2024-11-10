Создание и поддержание здоровых связей требует много времени, энергии и работы. Однако это очень важно, поскольку здоровые отношения влияют на благополучие человека и снижают тревожность. Исследования показывают, что социальная поддержка — термин, который психологи используют для обозначения поддержки со стороны отдельных людей, групп и общества — имеет решающее значение для психического и физического здоровья, а также для устойчивости к стрессу, сообщает CNBC.

Как объяснил Роберт Уолдингер, директор Гарвардского исследования развития взрослых, которое длилось несколько десятилетий: «Самый четкий вывод, который мы получили, заключается в том, что хорошие отношения делают людей счастливее и здоровее».

Вот три простые и действенные стратегии, которые можно использовать, чтобы избавиться от одиночества, наладить связи и начать укреплять здоровые отношения:

создавать микромоменты связи;

поощрять других;

предлагать помощь.

Также можно облегчить путь через то, что психолог Барбара Фредриксон называет «микромоментами позитивного резонанса». Это случаи проявления симпатии, которые случаются, когда два или более человека связываются общей положительной эмоцией. Когда люди одиноки, они не всегда верят в то, что могут установить связь, и испытывают повышенный страх перед отказом, поэтому лучше начинать с маленьких шагов, говорит психолог.

Такими моментами могут стать: приветствие коллег улыбкой или двухминутный разговор, который разделяет интересы собеседников, улыбка и зрительный контакт с прохожим или комплимент незнакомцу. Такие проявления «теплоты» могут способствовать укреплению чувства принадлежности.

Добровольное оказание практической помощи другим может быть полезным для всех. Доктор Ларри Досси описывает феномен, называемый «кайф помощника», или «чувство, возникающее после бескорыстного служения другим», как восторг, приподнятое настроение, рост энергии, а затем период спокойствия и безмятежности, что похоже на то, что бывает после интенсивных физических упражнений.

Участие даже в самых маленьких «актах доброты» может улучшить психическое и физическое состояние, а также снизить уровень стресса, повысить самооценку, увеличить счастье и удовлетворенность, снизить кровяное давление и даже увеличить продолжительность жизни.

Также важно думать о качестве, а не о количестве: пусть действия будут выполнимыми и реалистичными. Можно открыть дверь человеку, придержать лифт для того, кто спешит, или просто не забывать говорить «пожалуйста» или «спасибо» в повседневном общении.

Если у человека есть больше времени, он можете заняться репетиторством, помочь в приюте для животных или принять участие в благотворительном забеге. Чтобы помочь другим нужно использовать сильные стороны, таланты, уникальные навыки и знания. Главное не забывать об ограниченности времени и сил, чтобы не перегореть в процессе.

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