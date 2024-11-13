Бизнес-тренер и специалист по человеческому поведению Мелоди Уайлдинг 12 лет обучала лучших сотрудников в наиболее конкурентоспособных компаниях мира, входящих в список Fortune 500. В результате она стала доверенным советником руководителей, лидеров высшего звена и менеджеров по подбору персонала. Уайлдинг поделилась с CNBC тремя основными стратегиями убеждения.

По ее мнению, технические знания способствуют продвижению по карьерной лестнице, но способность убедительно доносить свою точку зрения определяет, будут ли к вашему мнению активно прислушиваться или придется бороться за то, чтобы быть услышанным.

Способность влиять на других может обеспечить любому человеку успех. Этот навык, как и продвижение в работе, строится на умении убеждать других. Стать убедительным не значит прибегнуть к манипуляциям, психологическим играм или политиканству. Самые сильные коммуникаторы, по словам Уайлдинг, — это вдумчивые профессионалы, которые научились стратегически использовать свою проницательность. Они понимают психологию: как люди думают, что движет их выбором и как преподнести идеи, чтобы их увидели, услышали и заплатили за них.

Убеждающая коммуникация — это навык, который можно освоить. Вот три любимые стратегии Уайлдинг, с которых можно начать.

Руководствоваться главным

Лица, которые принимают решения, часто заняты и перегружены работой. Если слишком долго переходить к сути, человек рискует потерять их внимание, а также может ненароком создать впечатление, что он не очень хорошо владеет вопросом. Напротив, тот, кто может сформулировать свою ключевую мысль в нескольких четких предложениях, демонстрирует опыт и уверенность.

Чтобы звучать более убедительно, стоит начать с вывода, просьбы или рекомендации, а затем по мере необходимости привести подтверждающие доказательства, например: «Я рекомендую перенести запуск продукта на сентябрь. Этому способствуют три фактора: ….». Также Уайлдинг советует перед важной встречей записать свою главную мысль в одном-двух четких предложениях. Такое ограничение поможет отсеять лишнее и сосредоточиться на важной информации.

Продать идею как способ решения проблемы

Умеющие убеждать коммуникаторы владеют искусством преобразования. Они переосмысливают сообщения через призму потребностей своей аудитории. Людям, наделенным властью, нужны не просто умные решения, им нужны хорошие идеи, которые напрямую связаны с проблемами, болевыми точками и приоритетами. Установив такую связь, можно получить конкурентное преимущество.

Чтобы быть более убедительным, стоит начинать разговор с вывода, запроса или рекомендации, а затем приводить подтверждающие доказательства.

Говорить авторитетно

Небольшие изменения в выборе слов могут кардинально изменить восприятие информации, особенно если речь идет о высокопоставленных лицах. Уайлдинг обращает внимание на разницу между словами «Я думаю, нам следует» и «По моему опыту». Первое говорит о неуверенности, второе — о компетентности. Или сравнивает фразы «Я пытаюсь» и «Мы внедряем». Первое говорит о борьбе, второе подразумевает целенаправленные действия. Эксперт советует заменить слабые по смыслу глаголы на более сильные.

При этом бизнес-тренер не советует увлекаться вычурными словами или корпоративным жаргоном. Выбор должен быть сосредоточен на более точных формулировках, отражающих масштаб и сферу действий.

Популярный тренер и инструктор в LinkedIn Learning Скотт Маутц сформулировал шесть вопросов, на которые успешный человек всегда ответит да. По его мнению, достижение успеха начинается с осознания, насколько вы уже успешны или чего достигли.