Джейсон Стивенс является генеральным директором компании Wayfairer Travel, которая организует отпуска и поездки для руководителей компаний из списка Fortune 500 и сверхбогатых клиентов. Он помогает клиентам решать проблемы — от поиска в последнюю минуту до организации путешественников на африканском сафари после того, как они случайно сели не на тот рейс. Эксперт поделился тремя простыми советами для путешественников, которым может следовать каждый.

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Сам Стивенс — опытный путешественник, побывавший на всех семи континентах и ​​в большинстве крупных городов. Его опыт помогает ему и его команде гарантировать своим клиентам лучшее путешествие.

И хотя средняя стоимость отпуска с Wayfairer Travel составляет более $30 тыс., а некоторые туристические пакеты стоят даже более $200 тыс., Стивенс утверждает, что людям не нужно быть влиятельным генеральным директором, чтобы отлично провести отпуск. Вместо этого он назвал три «здравых» вещи, которые может сделать каждый, чтобы его следующий отпуск был максимально хорошим.

1. Следить за багажом

Немногие вещи способны так омрачить отпуск, как отсутствие багажа на выдаче в пункте назначения. Чтобы чувствовать себя спокойнее, Стивенс кладет трекер в чемодан перед путешествием.

«Я часто пересаживаюсь на дальних рейсах, — рассказал он. — Мне нравится знать, что моя сумка преодолела первый этап, а затем я могу увидеть, как ее загружают в самолет для второго этапа».

Если багаж все же потеряется, то наличие локатора в нем может помочь сотрудникам авиакомпании его отследить. Эксперт привел в пример своего друга, чья сумка так и не добралась от стыковочного рейса в Стамбуле до рейса в Бангкок. Сообщив сотрудникам авиакомпании, где искать, он смог быстрее получить свои вещи.

«Если у вас нет такого уровня видимости, они просто перейдут к стандартному процессу, — говорит он. — Но если у вас есть видимость, они используют другой процесс. Фактически вы получаете более высокий уровень обслуживания при возврате вашего багажа».

Стивенс также рекомендует брать с собой в ручную кладь запас одежды на день или два. «Ваша потерянная сумка может прийти на день позже, а иногда и на два дня, если она не потеряна. Путешествуйте с некоторыми основными удобствами и сменной одеждой», — добавил он.

2. Быть разумным в тратах

Прежде чем отправляться в международную поездку, эксперт советует узнать, принимают ли в пункте назначения валюту, с которой вы летите. «Вы будете удивлены, узнав, сколько стран до сих пор принимают доллары США», — объясняет он.

Он также отмечает, что если страна принимает доллары, это не значит, что в ней смогут дать сдачу. Эксперт утверждает, что от таксистов в Бангкоке не стоит ожидать сдачу с купюры в $50 или $100 за поездку стоимостью $8 долларов. Поэтому в случае, если турист не планирует использовать местную валюту, Стивенс рекомендует взять с собой мелкие купюры.

Еще лучше, по его словам, перед поездкой завести мультивалютную карту, чтобы можно было платить за все, не беспокоясь о курсах обмена валют или комиссиях за транзакции. «Как только вы покидаете свой дом и отправляетесь в другую страну с мультивалютной картой, вы сразу же экономите деньги», — говорит он.

3. Сойти с проторенной дорожки

Чтобы получить максимальную выгоду, не останавливайтесь в центре города, если вы приехали в Нью-Йорк, Сантьяго или Лиму. Уменьшите масштаб карты и посмотрите на отели, расположенные немного дальше, добавил он.

«Если выехать за пределы любого крупного города, но при этом не слишком далеко — качество отелей не снизится, но цены на них упадут непропорционально», — заявляет Стивенс.

Эксперт утверждает, что когда он сам отправляется в крупный мегаполис с хорошим общественным транспортом, он выбирает отели, расположенные дальше от шума и суеты, чтобы сэкономить деньги и ощутить «другой ритм жизни». Он рекомендует использовать карты, чтобы проверить окрестности предпочтительных отелей или просто позвонить в отель. «Было много раз, когда я просто звонил. Сотрудники на стойке регистрации отеля расскажут вам гораздо больше, чем люди думают», — заключает Стивенс.

Путешествия в одиночку продолжают оставаться в тренде. В новом отчете Kensington, частной компании по организации элитных путешествий, составлен рейтинг лучших стран для индивидуальных путешествий в 2025 году. При его формировании учитывались результаты опроса «состоятельных» путешественников на основе данных за 2024 год и двух внешних опросов, проведенных совместно с Opinium Research и Dig Insight.