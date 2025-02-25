Путешествия в одиночку продолжают оставаться в тренде. В новом отчете Kensington, частной компании по организации элитных путешествий, составлен рейтинг лучших стран для индивидуальных путешествий в 2025 году. При его формировании учитывались результаты опроса «состоятельных» путешественников на основе данных за 2024 год и двух внешних опросов, проведенных совместно с Opinium Research и Dig Insight, сообщает CNBC.

«Путешественники-одиночки все чаще выбирают направления с глубокой культурной значимостью и уникальными ландшафтами, которые сочетаются с независимостью и безупречным персонализированным обслуживанием», — рассказал Мэтт Каммарт, старший вице-президент по маркетингу, изданию Travel + Leisure.

Опрос показал, что 76% респондентов открыты для самостоятельных путешествий за границу в течение следующих трех лет.

«От оживленных улиц Джайпура до тихих заводей Кералы — разнообразие Индии гарантирует, что каждый путешественник найдет для себя что-то необыкновенное», — рассказала изданию Travel + Leisure Анит Сингх, эксперт по направлениям в Кенсингтоне на индийском субконтиненте.

В стране находится одно из современных Семи чудес света — Тадж-Махал. Мраморный мавзолей в Агре, Уттар-Прадеш, который был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году. Согласно отчету, Индия предлагает путешественникам «притягательную глубину истории и культуры, о которой многие путешественники мечтают десятилетиями».

Топ-10 направлений для путешествий в одиночку в 2025 году:

Индия

Италия

Япония

Египет

Таиланд

Австралия

Испания

Исландия

Франция

Новая Зеландия

Хотя Италия всегда была популярным местом, путешественник-одиночка, отправляющийся в европейскую страну, «вероятно, реализует уникальную личную мечту и ищет впечатления и места, которые находятся за пределами мейнстрима», — говорится в отчете. Это соответствует тенденциям, зафиксированным в отчетах Expedia и Booking.com, которые показали, что отдыхающие отказываются от роскошных поездок в крупные города мира в пользу более спокойных экскурсий в менее известных и гораздо менее многолюдных местах.

По данным отчета Expedia о тенденциях в сфере путешествий «Unpack 25», около 63% путешественников заявили, что, скорее всего, посетят необычные места во время своей следующей поездки.

Будь то концерты Charli XCX или Формула 1, итальянская опера или турнир Japan Open, крупнейшие культурные события никогда прежде не были столь глобальными. Ранее масштабное исследование показало, что представители поколения Z и миллениалы путешествуют по всему миру ради впечатлений, чтобы увидеть любимых звезд своими глазами.