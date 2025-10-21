Верховный суд России намерен активнее внедрять системы искусственного интеллекта для анализа судебной практики и устранения противоречий в решениях — об этом заявил новый председатель высшей инстанции Игорь Краснов.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Как рассказал глава ВС, для решения проблемы перегруженности судов перераспределят вакансии между регионами в зависимости от служебной нагрузки. А анализом судебной практики и выявлением в ней противоречий теперь займется система искусственного интеллекта.

«Аналитические программные комплексы на основе искусственного интеллекта — вот что является перспективным направлением в развитии судебной системы. Будем активнее внедрять их в работу судов, быстрее выявлять противоречия в судебной практике и реагировать на них», — сказал он.

Краснов отдельно остановился на необходимости обеспечения независимости судей, подчеркнув, что их решения должны основываться исключительно на законе и практике ВС. Также он указал на необходимость улучшения пользовательского интерфейса судебных порталов, отметив неудобство существующих цифровых сервисов для граждан.

Вместе с тем назначенный в сентябре глава ВС призвал руководителей судов активно участвовать в рассмотрении дел, сочетая административные функции с судебной практикой, что, по его мнению, должно повысить качество правосудия в России.

Китай лидирует во внедрении ИИ в судебную систему

Мировым лидером по интеграции искусственного интеллекта в судопроизводство является Китай. С 2015 года в стране реализуется система «Умный суд», выполняющая функции не только электронного помощника, но и виртуального судьи по отдельным категориям дел.

Система автоматически анализирует судебные дела, подбирает правовые нормы, составляет проекты юридических документов и исправляет ошибки в судебных актах.

Для несложных дел (споры о нарушении авторских прав, претензии к качеству товаров) ИИ полностью заменяет судью, проводя процессы через чат-приложения и вынося решения онлайн. За один год такой формат позволил рассмотреть более 3 млн дел.

С 2022 года китайские судьи обязаны консультироваться с ИИ при принятии решений и письменно обосновывать любое отклонение его рекомендаций.