Совет судей России создаст рабочую группу, которая сформулирует концептуальные подходы к использованию искусственного интеллекта (ИИ) в судах, сообщила пресс-служба органа. Эксперты рассказали «Инк.» о перспективах внедрения ИИ в российскую судебную систему, рисках использования этой технологии и зарубежном опыте.

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Создание такой рабочей группы является важным шагом, подчеркивающим стратегическое значение цифровизации сферы судопроизводства, считает кандидат юридических наук, доцент МГИМО, главный редактор журнала «Цифровое право» (Digital Law Journal) Максим Иноземцев.

«Вместе с тем было бы преждевременным говорить о реальной степени готовности сегодня — концептуально, нормативно и инфраструктурно судебная система России находится лишь на начальном этапе адаптации к полноценному внедрению систем ИИ, для чего потребуются в лучшем случае годы, а то и десятилетия», — добавил он.

Учитывая необходимость разработки безопасных и прозрачных алгоритмов, внесения изменений в законодательство и обучения судей, реализация пилотных проектов по внедрению ИИ может занять минимум три года, а полноценная интеграция технологии в судебную систему займет пять-десять лет, так как это требует не только технологических, но и институциональных изменений, утверждает патентный поверенный, управляющий партнер Magic Legal Наталья Синицына.

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С тем, что в ближайшее время мы не станем свидетелями «яркой» адаптации искусственного интеллекта в судебную систему, согласен юрист в области сопровождения онлайн-проектов и IT-стартапов Владимир Кутаев. Однако, по его мнению, в последующие пять лет можно ожидать, что некоторые привычные нам процессы будут выполняться уже ИИ.

Как ИИ поможет российским судьям

В феврале председатель Верховного суда Ирина Подносова сообщила, что в 2024 году в России было рассмотрено 42 млн дел, что на 3 млн больше, чем за прошлый отчетный год. Кроме того, некомплект судей в стране составляет 20%, оценил генеральный директор судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов.

Эксперты сходятся во мнении, что ИИ поможет разгрузить судей, но он не заменит человека при отправлении правосудия, а будет играть вспомогательную роль. По мнению Синицыной, нейросеть может взять на себя автоматизацию рутинных задач: систематизация судебной практики, проверка формальных требований документов, ведение расписания и прогнозирование нагрузки. «Однако ключевые судебные функции — оценка доказательств, толкование норм права, принятие решений на основе внутреннего убеждения, на мой взгляд, останутся за человеком», — полагает она.

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Иноземцев также считает, что применение технологии ИИ в перспективе может снизить загруженность судей, особенно в типовых делах, связанных с взысканием неустойки, алиментов, автоматизированных штрафов. «Но это будет лишь инструмент поддержки при принятии решений, к примеру, для поиска аналогичных дел, прогнозирования сроков, оценки правовой позиции сторон. Полностью заменить человека при осуществлении правосудия ИИ не сможет», — отметил он.

«Хотелось бы верить, что ИИ улучшит работу судебной системы и по меньшей мере решит проблему затягивания процессуальных сроков. Очевидно, что типовой документ ИИ может подготовить менее чем за минуту, в то время как человеку на это требуется гораздо больше времени. Для начала ИИ может использоваться в решении рутинных задач: подготовка проектов процессуальных документов, протоколирование. Это поможет переключить судебный аппарат на более значимые задачи и уделять им больше времени и внимания. В результате, я думаю, применение ИИ очень благоприятно скажется на скорости рассмотрения судебных дел», — рассказал Кутаев.

Какие риски несет внедрение ИИ в правосудие

К ключевым рискам внедрения ИИ в судопроизводство относится возможная предвзятость, встроенная в данные, на которых был обучен ИИ, эрозия принципа личной ответственности судьи за принятое решение, а также нарушение принципа состязательности (если одна из сторон имеет доступ к ИИ-помощнику, а другая — нет) и справедливости (если живое судейское усмотрение будет подменяться жесткими шаблонами), полагает Иноземцев.

Нейросеть, обученная на 99% обвинительных приговоров будет «штамповать» этот же процент, отмечает адвокат, председатель комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей Вячеслав Плахотнюк. «Судебный «автопилот» ставит под угрозу личную компетентность и ответственность судей, не способствует критическому мышлению и вызывает «дефицит человечности», когда приговор, по сути, вынесенный машиной, не будет восприниматься в обществе как справедливый», — добавил он.

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Искусственный интеллект часто ошибается, формирует ложные выводы, поэтому большая ответственность будет и на тех, кто организовывает процесс обучения такого ИИ, утверждает Кутаев. «С другой стороны, потенциально ИИ может быть гораздо более беспристрастным и объективным, чем любой человек, просто по той причине, что у него такая природа», — полагает он.

Синицына считает, что первоначально ИИ может быть интегрирован в систему арбитражных судов, где «стоимость» ошибки и некорректной работы ниже, чем например, при рассмотрении уголовных дел.

По мнению генерального директора юридической компании Legal Right Максима Юзифовича, в случае несогласия стороны спора с разрешением его дела искусственным интеллектом следует предусмотреть апелляционную процедуру, которая позволит в заочном порядке вышестоящему суду проверить законность и обоснованность принятого судебного акта и в случае необходимости его отменить. «Апелляция, скорее всего, останется за людьми: коллегия судей будет проверять логику ИИ, пока не появится устойчивая практика и доверие к технологиям. Нейросети «глубокого уровня» для апелляций — пока фантастика, нужны годы тестирования», — отметил ML-архитектор ИИ-платформы AiLine Softline Digital Дмитрий Федотов.

Как ИИ внедряют в судебную систему за рубежом

Специалисты отмечают, что некоторые страны уже имеют опыт внедрения ИИ в судебную систему. В первую очередь речь идет о Китае, где, по словам Иноземцева, уже три года применяется система цифровых ассистентов «Умный суд». Власти страны запустили ИИ-платформу, построенную на 320 млн судебных документов, для ускорения делопроизводства. Она выделяет ключевые моменты, формирует выводы и прогнозирует решения, снижая нагрузку на судей, но это может привести к шаблонности решений, отметила Синицына. Кроме того, в этом году в Китае начали использовать возможности генеративного ИИ DeepSeek. Технология, в частности, применяется для поиска нормативных актов, создания отчетов и помощи в процессе вынесения приговора.

Синицына также рассказала, что в 2025 году в ОАЭ заработает пилотная версия проекта Virtual Lawyer («Виртуальный юрист») для автоматизации простых дел, например взыскания долгов. Система поможет в оформлении документов и взаимодействии с судом, используя защищенное облако и единую правовую базу данных унифицированных национальных законодательных текстов.

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«Также можно упомянуть Эстонию, где еще в 2019 году анонсировали создание робота-судьи — компьютерной программы для рассмотрения гражданских исков на сумму до €7 тыс. Позже от этой программы все же отказались в пользу гибридных моделей осуществления правосудия», — добавил Иноземцев.

Эксперты рассказали и о негативном опыте применения ИИ в судебной системе. Иноземцев привел в пример систему COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), которая применялась в США для оценки рисков совершения преступлений, но вскоре подверглась серьезной критике за расовую и социальную предвзятость. Так, алгоритм предсказывал, что у чернокожих будет более высокий риск рецидива преступлений, чем на самом деле, в то время как у белых подсудимых, согласно прогнозам, он будет ниже, чем в действительности.

«Зарубежная практика объективно показывает, что использование ИИ в судопроизводстве — это не миф, но и не универсальное решение. <…> Внедрение системы ИИ в судопроизводство может быть удачно реализовано лишь при взвешенном и аккуратном подходе, где основная цель — не заменить судью, а усилить эффективность отправления правосудия при помощи нового цифрового инструментария», — резюмирует Иноземцев.