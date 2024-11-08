Аналитики выяснили, что около 42% арендаторов в московском регионе и 35% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области снимают квартиру вместе с партнером — парнем, девушкой, супругом или супругой. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Яндекс Аренда» и приложения для знакомств Twinby, сообщают «Известия».

Как показал опрос, 52% опрошенных россиян считают, что оплата стоимости арендного жилья должна делиться между партнерами в соответствии с их финансовыми возможностями, а не обязательно поровну. По мнению 22% респондентов, расходы на аренду может взять на себя один партнер, а 18% предпочитают делить счета пополам.

Аналитики выяснили, что большинство респондентов (43%) считает совместное проживание с любимым человеком отличным способом сблизиться и вывести отношения на более серьезный уровень. По мнению 41%, этот шаг помогает выяснить, действительно ли партнеры подходят друг другу. При этом 8% опрошенных отметили, что общий быт «убивает» романтику и может сделать отношения рутинными.

Около 36% россиян предполагают, что полгода отношений — оптимальный срок для начала совместной жизни. Почти четверть участников исследования хотели бы съехаться с любимым человеком через три месяца, 13% не хотят ждать так долго и готовы раньше начать жить вместе.

Еще 18% респондентов считают, что перед началом совместной жизни в одной квартире лучше подождать не менее года, чтобы проверить чувства и точно быть уверенным, что оба партнера готовы пойти на ответственный шаг. В то же время 7% убеждены, что съезжаться стоит только после свадьбы.

Ранее сообщалось, что аналитики сервиса «Авито Недвижимость» подвели итоги октября 2024 года, оценив стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир. В крупных городах России она снизилась за месяц на 6% и составила в среднем 33 тыс. руб.