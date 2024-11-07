Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» подвели итоги октября 2024 года, оценив стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир. В крупных городах России она снизилась за месяц на 6% и составила в среднем 33 тыс. руб. О результатах исследования сообщили «Известия».

Исследование показало, что месячная стоимость аренды снизилась в 21 из 42 городов, вошедших в исследование. Значительное ценовое колебание зафиксировано в Самаре, где съем квартиры подешевел на 14%, в Сочи и Калуге — на 13%, в Ставрополе — на 11%, в Тюмени — на 10%, в Томске и Туле — на 9%.

Снижение стоимости долгосрочной аренды в октябре аналитики связывают с окончанием высокого сезона, за которым последовала корректировка спроса при одновременном росте предложения. «Многие собственники принимают решение не продавать вторичное жилье, а сдавать его в аренду, это один из главных трендов текущего года», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Дешевле всего снять квартиру в октябре 2024 года можно было в Калуге и Кирове, где средняя стоимость составила 20 тыс. руб., Иванове — 22 тыс. руб., Ярославле, Ульяновске и Смоленске — 23 тыс. руб.

Самые высокие средние цены на аренду были зафиксированы в Москве (83 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (43 тыс. руб.), Казани (40 тыс. руб.), Сочи (39 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (37 тыс. руб.), сообщили эксперты.

Ранее сообщалось, что аналитики сервиса «Авито Путешествия» в октябре 2024 года провели опрос среди 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Исследование показало, какой бюджет на аренду в новогодние праздники закладывают туристы, на что обращают внимание и что считают главным при выборе объектов недвижимости для отдыха