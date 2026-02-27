Молодежь до 24 лет оказалась самой активной аудиторией психологов в России — каждый пятый в этой возрастной группе уже обращался за профессиональной помощью. Аналитики Страхового Дома ВСК выяснили, какие проблемы чаще всего приводят зумеров к специалистам и чем их ментальные трудности отличаются от переживаний старшего поколения. Подробности — в распоряжении «Инка».

Среди зумеров, посещавших психолога, наиболее распространены три проблемы. На первом месте — депрессия, с ней сталкиваются 31% молодых клиентов. Чуть меньше, но тоже часто, их беспокоят приступы гнева и агрессии — на это жалуются 29%. Замыкает тройку неуверенность в себе, о которой рассказали 25% респондентов до 24 лет.

Для сравнения: у возрастной группы 25–34 года на первый план выходят личностные кризисы (25%) и навязчивые мысли (пик приходится именно на этот возраст). А вот россияне 35–44 лет чаще всего обсуждают с психологами отношения с родителями — об этом заявили 30% опрошенных.

Если зумеры примерно одинаково страдают от общих проблем, то география вносит свои коррективы. Екатеринбург стал столицей гнева — половина местных жителей, обращавшихся к психологам, признались, что не могут совладать с агрессией. Краснодар удивил показателем по навязчивым мыслям: там с этой проблемой столкнулись почти 100% опрошенных.

В Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде чаще всего говорят о личностных кризисах, а Северная столица еще и лидирует по депрессии — 50% обратившихся за помощью петербуржцев жалуются именно на это состояние.

Большинство россиян обращаются к психологам лишь эпизодически: 13% респондентов посещают специалиста примерно раз в год. Регулярные еженедельные сессии практикуют только 9%, а каждый пятый (18%) ходит на консультации раз в три месяца. Онлайн-формат оказался вполне приемлемым для 54% участников опроса — они готовы общаться со специалистом дистанционно, если нет возможности встретиться лично.

При этом больше трети опрошенных (37%) признались, что относятся к специалистам такого профиля настороженно, а каждый пятый респондент (21%) и вовсе убежден, что консультации для детей — пустая трата семейного бюджета и времени. Родители, которые придерживаются противоположного мнения, чаще всего называют оптимальным возрастом для первого похода к психологу 14–15 лет — такой ответ дали 24% участников опроса.



