Поколение Z демонстрирует новый тренд на рынке труда — conscious unbossing, или осознанный отказ от управленческих позиций. Молодые специалисты все реже рассматривают карьеру руководителя как цель, предпочитая индивидуальное развитие, фриланс и заботу о ментальном здоровье.

Austin Distel/Unsplash

Исследования показывают устойчивое нежелание молодых американцев занимать управленческие кресла. По информации рекрутингового гиганта Robert Walters, 52% зумеров в США не стремятся попасть в среднее звено менеджмента. Для 40% согласие на повышение напрямую зависит от отсутствия необходимости руководить людьми.

Только 6% респондентов, опрошенных Deloitte, назвали карьерный рост до уровня руководителя своей главной целью. Эксперты Development Dimensions International подсчитали, что поколение Z уклоняется от управленческих обязанностей ради заботы о здоровье практически в два раза активнее, чем возрастные группы, начинавшие свой карьерный путь до них.



Российская статистика лишь подтверждает тренд. Как выяснили аналитики hh.ru, среди самых востребованных у зумеров вакансий обнаружилась всего одна с управленческой составляющей — речь идет о руководителе проектов. Исследование Anketolog показало, что 67% работодателей видят корень проблемы в отсутствии у молодежи стремления брать на себя дополнительные обязательства, а 21% — в страхе перед критикой.



Сами молодые специалисты в 69% случаев апеллируют к тому, что финансовая выгода от повышения несопоставима с обрушивающимся на них стрессом. И их беспокойство обоснованно: позиции менеджеров среднего звена традиционно считаются самыми рискованными с точки зрения выгорания. На них замыкается давление и сверху, и снизу, а при сокращениях они попадают под удар первыми — например, в 2018 году треть уволенных американских работников были именно менеджерами среднего звена.

Персональное совершенствование привлекает 72% молодых специалистов гораздо больше, чем необходимость распоряжаться другими людьми. 70% делают выбор в пользу фриланса, поскольку ценят самостоятельность (к такому выводу пришли аналитики сервиса Fiverr). Сохранение гармонии между работой и личной жизнью является приоритетом для 88% зумеров, а забота о психологическом благополучии — для 87% (данные предоставлены Gallup и фондом Walton Family Foundation).



В России к этим факторам добавляются макроэкономические условия. Анна Глущенко, HR-директор корпорации «Девелопмент-Юг», поясняет, что инфляция, рост цен на жилье и высокие ипотечные ставки заставляют пересматривать карьерные амбиции.



Как обращает внимание Люси Биссет, директор Robert Walters, управленческие кресла среднего звена обросли дурной славой — они ассоциируются с постоянным нервным напряжением. Карьерный консультант Наташа Стэнли убеждена, что насмотревшись на выгорание миллениалов, зумеры стремятся выстроить профессиональный путь, работающий на их собственные цели. Анастасия Владимирова, управляющий партнер IPM Consulting, обращает внимание на межпоколенческий разрыв: в аналогичном возрасте миллениалы делали карьеру своим главным приоритетом.



Как пояснила Маргарита Прошина, клинический психолог и специалист платформы Alter, для некоторых зумеров уклонение от менеджерских функций вызвано неприятием системы субординации. Максим Недякин, эксперт в области управления организациями и автор книг по менеджменту, подчеркнул, что зумеры взрослели в эпоху, где доминируют горизонтальные коммуникации, поэтому они не признают начальственного статуса, не основанного на профессионализме.

Влияние на бизнес



По оценкам экспертов, к 2030-му представители поколения Z будут занимать треть рынка труда. Их нежелание занимать руководящие кресла грозит дефицитом управленческих кадров. Представители Robert Walters указывают на грядущие трудности с воспитанием управленческой элиты, если молодежь продолжит игнорировать должности начальников.



По наблюдениям Дэниела Чжао, занимающего пост ведущего экономиста платформы Glassdoor, представители поколения Z выходят на руководящие должности согласно возрастным нормативам и к 2025–2026 годам способны перегнать по этому показателю беби-бумеров. Однако журнал Inc. обращает внимание на обратную сторону: при отсутствии искренней мотивации они стремительно выгорают.



Люси Биссет полагает, что корпорациям следует внедрять нетрадиционные форматы управления, уходя от жестких вертикальных структур. Основатель и гендиректор Rising Team Дженнифер Далски обратилась к HR-специалистам с призывом обеспечить более существенную поддержку действующим руководителям. Максим Недякин подчеркивает: чтобы избежать острого дефицита управленцев, компаниям придется ослабить чрезмерный надзор, делегировать сотрудникам подлинные полномочия и переориентировать начальников с голых цифр на взаимодействие с коллективом. В противном случае кадровый кризис в руководящем звене окажется неминуем.

