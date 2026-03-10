За последний год финансовая тревожность охватила более 40% жителей России. К такому выводу пришли специалисты маркетплейса «Выберу.ру», опросившие три тысячи человек из разных регионов страны. Главным кошмаром для населения остается рост цен — его назвали основной угрозой 38% участников исследования. Подробности — в распоряжении «Инка».

Вторую строчку в рейтинге опасений занимает угроза увольнения или ощутимого сокращения доходов — об этом заявили 27% участников исследования. Девальвации рубля страшатся 18% опрошенных, 9% тревожатся из-за возможных проблем с выплатами по кредитам, а 8% боятся потерять накопления в случае краха банков.

Аналитики обнаружили четкую взаимосвязь между структурой страхов и материальным положением респондентов. Среди граждан с невысокими доходами инфляция вызывает гораздо больше опасений, чем у обеспеченных участников опроса. Последние волнуются по этому поводу значительно реже. Потерять работу больше всего опасаются молодые люди до 34 лет, а вот граждане старше 45 лет сильнее переживают за свои сбережения.

При этом 44% опрошенных признались, что за год их тревога усилилась. Еще у 41% она осталась на прежнем уровне, и только 15% стали чувствовать себя спокойнее.

Чтобы защититься от неопределенности, 42% респондентов копят «подушку безопасности», 29% откладывают крупные покупки, 17% уводят деньги в защитные активы. Еще 12% вообще никак не реагируют на риски.

Среди должников ситуация острее: 31% заемщиков боятся ухудшения условий по кредитам, а 28% уже урезали траты из-за выплат.

Тревоги заставляют людей менять привычки. 53% опрошенных теперь тщательнее планируют бюджет, 28% начали записывать расходы, а 19% впервые задумались о дополнительном заработке. При этом 23% намеренно игнорируют финансовые новости, чтобы не накручивать себя.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.