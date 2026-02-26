Высокотехнологичный сектор рынка труда переживает жесточайший кризис спроса. За год количество вакансий для STEM-специалистов (наука, технологии, инженерия, математика) обвалилось на 34,5% — это худший показатель за последние годы, заявляют эксперты Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Компании перешли в режим выживания: они заморозили развитие и перестали искать новые кадры, предпочитая сохранять те, что уже есть.

Наиболее драматичное падение зафиксировано в IT-секторе — минус 44% вакансий, а начинающим специалистам теперь доступно лишь 11,7% предложений. При этом, подчеркивают эксперты, о насыщении рынка говорить не приходится — дефицит толковых специалистов никуда не делся, просто работодатели отказались от иллюзий и переориентировались на внутренние ресурсы.

На этом фоне совершенно иная картина складывается в рабочих профессиях. Слесари в России стали зарабатывать в 1,5–2 раза больше, чем в 2023 году, — до 300 тыс. руб. в месяц. Исследование Mega-Personal фиксирует взрывной рост доходов в промышленности, ЖКХ и авторемонте. В угольной отрасли зарплаты достигают 200 тыс., в нефтегазе — 230 тыс., а в современных жилых комплексах опытные сантехники совмещают официальную занятость с частными заказами и выходят на 300 тыс.

Главные драйверы роста — кадровый дефицит и инфляция. Особенно остро нехватка специалистов ощущается в китайском автопроме, где рынок требует слесарей, умеющих работать с электрокарами и электробусами, но программы обучения за ними не поспевают. В авторемонте не хватает около 150 тыс. специалистов, в ЖКХ кадровый голод бьет по Новосибирску, Перми и Томской области.

Сама профессия трансформировалась: слесарь сегодня — это квалифицированный специалист с допусками, работающий со сложным оборудованием и техдокументацией. Наиболее востребованы работники 4–6-го разрядов. Вакансии таких мастеров закрываются за 8–30 дней — за них работодатели готовы биться, предлагая жилье, компенсацию проезда и стабильную загрузку.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году высокий спрос сохранится на все рабочие специальности с допусками. Профессия слесаря окончательно вышла из разряда «запасных» и закрепляется как одна из самых доходных и дефицитных на рынке труда.

При этом рынок STEM-специалистов ждет качественная трансформация: спрос смещается от узкопрофильных исполнителей к универсальным экспертам, способным обосновывать бизнес-ценность технологий.

