Сотрудники российских компаний получили больше свободы в планировании деловых поездок. Бизнес все чаще идет навстречу командированным, оплачивая им ранний заезд в гостиницы, поздний выезд и возможность совмещать работу с отдыхом. К таким выводам пришли аналитики сервиса «OneTwoTrip для бизнеса», изучив статистику бронирований за 2025 год. Подробности — в распоряжении «Инка».

В 2025 году доля бронирований с опцией раннего заезда достигла 2,6% от общего числа заказов, увеличившись на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Еще более заметную динамику показал поздний выезд: его доля выросла на 60% и составила 1,4% бронирований. По словам руководителя сервиса Степана Мастрюкова, бизнес перестает ориентироваться на стандартные правила гостиниц и формирует график командировок исходя из задач сотрудников и их комфорта.

Среди российских направлений наиболее часто ранний заезд оформляют в Омске (12,6% бронирований), среди зарубежных — в Омане (22,5%). Поздний выезд популярнее всего в Красноярске (6,9%) и в Грузии (5,6%).



Анализ поездок в период с 7 по 9 марта 2026 года показал сокращение общего числа командировок на 7% относительно аналогичного периода 2025 года. Наиболее существенное падение зафиксировано 8 марта — количество деловых поездок в этот день уменьшилось более чем в два раза.

При этом производственные предприятия, торговые компании и организации сферы услуг сохраняют командировочную активность в праздничные дни в силу производственной необходимости. На их долю приходится около 58% всех поездок в нерабочие даты.



Доля сотрудников, имеющих возможность совмещать командировки с личным отдыхом (формат bleisure), сохраняется на уровне более 30%. При этом число работников, задерживающихся в месте командирования на выходные, выросло на 7%. Чаще всего практику продления поездки выбирают в Сочи (46,2% заказов), Владивостоке (45,8%) и Иркутске (37,4%). Среди зарубежных направлений лидируют Шэньчжэнь (63,3%), Пхукет (60,6%) и Бангкок (60,5%).

Степан Мастрюков отмечает, что все три тенденции свидетельствуют о смещении фокуса в сторону человекоориентированного подхода. По его словам, командировка перестает восприниматься как источник дискомфорта и становится элементом корпоративной культуры, объединяющим эффективность работы и внимание к потребностям сотрудников.

