Документальный фильм «Титаник: Цифровое воскрешение» раскрывает результаты проекта по созданию подводных 3D-сканов обреченного океанского лайнера RMS Titanic, затонувшего 113 лет назад. Премьера фильма состоится на канале National Geographic 11 апреля, а с 12 апреля он станет доступен на потоковых сервисах Disney+ и Hulu.

Изображение: Atlantic Productions/Magellan

Фильм «Титаник: Цифровое воскрешение» рассказывает историю о том, как компания Magellan, занимающаяся глубоководной картографией, создала «самую точную модель „Титаника“ из когда-либо созданных: полномасштабного цифрового близнеца 1:1, точного вплоть до заклепки», согласно заявлению National Geographic.

Когда лайнер отправился в плавание 10 апреля 1912 года, он был самым большим пассажирским судном в мире и считался непотопляемым. Но уже через четыре дня, 14 апреля, в 23:40, он столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике. Менее чем за три часа «Титаник» затонул, и его первый рейс обернулся международной трагедией.

На борту судна находились более 2,2 тыс. человек, но спасательных шлюпок не хватило. В результате аварии утонули более 1,5 тыс. пассажиров и работников. «Титаник» известен как самое знаменитое кораблекрушение в истории. Выжили чуть более 700 человек.

По словам режиссера 90-минутного документального фильма National Geographic Энтони Геффена, картина позволяет «воссоздать последние моменты истории корабля, бросая вызов устоявшимся предположениям и открывая новые возможности для понимания того, что на самом деле произошло в ту роковую ночь 1912 года».

Проект подразумевает, что обломки судна будут сохранены в цифровом виде в том виде, в котором они были в 2022 году. Atlantic Productions/Magellan

В фильме аналитик «Титаника» Паркс Стивенсон, металлург Дженнифер Хупер и капитан Крис Хирн изучают полноразмерную копию корабля и обращают внимание на ранее не замеченные детали.

Так, эксперты обнаружили открытый паровой клапан, что служит доказательством рассказов о работе инженеров в котельной №2 более двух часов после того, как «Титаник» столкнулся с айсбергом. Таким образом, в это время сохранялась подача электроэнергии и возможность для экипажа посылать сигналы бедствия. Это также означает, что 35 человек в котельной, возможно, пожертвовали собой, чтобы спасти сотни других людей.

Команда реконструировала фрагменты корпуса, найденные во время раскопок, и показала, что «Титаник» не просто раскололся на две части, а был разорван на куски, при этом были повреждены каюты первого класса, где, когда корабль тонул, могли находиться такие известные пассажиры, как немецко-американский промышленник Дж. Дж. Астор и миллионер Бенджамин Гуггенхайм.

Сканирование также помогло оправдать первого помощника Уильяма Мердока, которого обвиняют в том, что он покинул свой пост. Положение шлюпбалки — части оборудования, которое использовали для спуска спасательного судна, — подтверждает показания о том, что Мердока смыло в море, когда команда готовилась спустить шлюпку на воду.

Сканирование Magellan демонстрирует процесс разрушения частей обломков «Титаника», но National Geographic утверждает, что благодаря цифровому двойнику «„Титаник“ сохранился в мельчайших деталях таким, каким он был в 2022 году». Это знаменует новую эру в подводной археологии.