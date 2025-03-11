Экспедиция к глубоководному хребту к северу от Гавайских островов в 2022 году принесла с собой неожиданное открытие: древнее высохшее озеро, вымощенное чем-то вроде дороги из желтого кирпича, теперь же являющееся частью океана.

Жуткую находку случайно увидели члены исследовательского судна «Наутилус» во время обследования хребта Лилиуокалани в морском национальном памятнике Папаханаумокуакеа (PMNM). PMNM — одна из крупнейших морских заповедных зон в мире, превышающая по площади все национальные парки США вместе взятые, и исследовано лишь около 3% ее морского дна.

Исследователи из Ocean Exploration Trust раздвигают границы этой дикой природы, которая находится на глубине более 3 000 м под водой, и самое лучшее то, что за исследованием может наблюдать любой желающий.

На кадрах экспедиции, опубликованных на YouTube, запечатлен момент, когда исследователи, управляющие глубоководным аппаратом, наткнулись на дорогу в страну Оз, они даже пошутили, что это дорога в «Атлантиду» — мифический материк.

Несмотря на то, что дно озера, обнаруженное исследователями на вершине подводной горы Нутка, находится на глубине около тысячи метров, оно выглядит на удивление сухим. По радио команда отмечает, что земля выглядит как «запеченная корка», которую можно отколоть.

На одном крошечном участке вулканическая порода раскололась таким образом, что стала поразительно похожа на кирпичи. «Уникальные 90-градусные разломы, вероятно, связаны с нагреванием и охлаждением в результате многочисленных извержений на этом обожженном крае», — говорят исследователи.

На первый взгляд, эффект легко ошибочно принять за путь в прекрасный новый мир. И в каком-то смысле это не совсем так. Потому что исследователи предполагают, что это не реальный кирпич и дорога, а просто такое природное явление.

До этого недавнее исследование показало, что в экваториальной части Тихого океана наблюдается заметное ускорение циркуляции верхних слоев воды за последние тридцать лет. Это связано с усилением атмосферных ветров, что ведет к более мощным поверхностным течениям. Эти изменения могут повлиять на климат, изменяя частоту и интенсивность явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья.