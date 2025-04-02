На протяжении почти 10 лет писатель и педагог, специализирующийся на развитии страсти и цели у молодых людей Тео Вольф работал с сотнями учеников и их родителями в качестве репетитора. Он видел, как его студенты выигрывали крупные награды, привлекали венчурный капитал, создавали бизнес и запускали впечатляющие проекты, которые помогли им выделиться в процессе приема в колледж, где ценится исключительность — как в классе, так и за его пределами. Их приняли в Лигу плюща, включая Стэнфорд, Гарвард и Принстон.

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Работая с этими учениками, Вольф узнал много нового об их семейных отношениях. Он поделился четырьмя вещами, которые, по его словам, их родители делают в раннем возрасте.

1. Не «расчищать снег» за своих детей

«Снежный уборщик» — это когда родители расчищают путь, чтобы облегчить жизнь своим детям, объясняет эксперт. Он утверждает, что это может быть что-то от мелочей, например, координация логистики с ним по электронной почте от имени их ребенка (иногда выдавая себя за него), до чего-то более масштабного, например, написание за детей эссе для поступления в колледж.

По его словам, эта благонамеренная, но ошибочная ловушка не дает ребенку развивать субъектность. Она учит его, что если он чего-то не сделает, кто-то другой сделает это за него.

Вольф заявляет, что самые успешные дети учатся брать на себя ответственность, особенно когда это трудно. Он рекомендует родителям, вместо того, чтобы «убирать снег», стать резонатором и проводником, к которому ребенок может обратиться за помощью только в случае необходимости.

«Позвольте вашему ребенку столкнуться с естественными последствиями его бездействия, — объясняет эксперт. — Он научится не совершать ту же ошибку снова».

2. Уважать интересы своих детей

«Я видел детей с широким спектром узкоспециализированных интересов. Я наблюдал, как они создают невероятные проекты, которые углубляют их хобби эффективными способами, будь то создание программы по математике для начальной школы, основанной на статистике бейсбола, или открытие кружка по вязанию для спортсменов», — говорит Вольф.

Хотя многие родители, по его словам, пытаются подтолкнуть своих детей в более серьезных направлениях, лучше позволить интересам ребенка руководить процессом. «Никогда не знаешь, какой успех может прийти, если поддерживать эти увлечения и помогать им процветать», — утверждает он.

Эксперт также отмечает, что не каждое хобби должно стать страстью. Он утверждает, что родители никогда не должны подталкивать учеников к занятиям только потому, что они думают, что это будет хорошо смотреться в заявлениях на поступление в колледж.

3. Воспитывать независимость с раннего возраста

Тренировка по футболу. Уроки пения. Уроки рисования. Фортепиано. Сейчас не редкость, когда расписание учеников начальной школы такое же плотное, как у старшеклассников. В результате дети в настоящее время заняты больше, чем когда-либо, часто занятиями, которые лишают их ценного неструктурированного времени, поясняет Вольф.

Исследования показали, что чем больше времени ребенок проводит на менее структурированных занятиях, тем больше он будет развивать независимость. Хотя структура имеет свое место, утверждает эксперт, позволять детям скучать и распоряжаться своим временем с раннего возраста — это один из лучших способов воспитать в них независимость и креативность.

Он рассказал, что один из его самых эмоционально зрелых учеников ходил в школу с раннего возраста, что, как показали исследования, имеет ряд преимуществ для развития. Даже ежедневные рутинные решения, такие как «что надеть» и «что поесть», могут напрягать мышцы принятия решений, объясняет Вольф.

4. Моделировть позитивное поведение

«Одна из лучших привычек, которую может сформировать родитель, — это подавать пример позитивного поведения своим детям, — утверждает он. — Хотите, чтобы ваши дети не были зависимы от своих экранов? Не сидите все время в телефоне перед ними. Хотите, чтобы они были активными? Пусть они видят, как вы занимаетесь спортом».

Эксперт рекомендует подумать о том, каким человеком родители хотят видеть своего ребенка. Он также советует спросить себя: «Демонстрирую ли я эти черты перед ним? Есть ли что-то, что я делаю, что противоречит ценностям, которые я хочу передать?».

«Помните о примерах, которые вы им подаете. Если вы хотите, чтобы они выросли ответственными, целеустремленными, трудолюбивыми и, прежде всего, счастливыми, воплощайте эти черты сами», — заключает Вольф.

Детский психотерапевт и лицензированный клинический психолог Шерил Циглер имеет опыт работы более 20 лет. По ее словам, намеренное руководство и моделирование со стороны родителей могут помочь проложить путь к успешному будущему. Ранее она назвала 7 действий, которые необходимо совершать в раннем возрасте детей, чтобы воспитать их «психически сильными» и «глубоко критически мыслящими».