Детский психотерапевт и лицензированный клинический психолог Шерил Циглер имеет опыт работы более 20 лет. По ее словам, намеренное руководство и моделирование со стороны родителей могут помочь проложить путь к успешному будущему. Она назвала 7 действий, которые необходимо совершать в раннем возрасте детей, чтобы воспитать их «психически сильными» и «глубоко критически мыслящими».

Основываясь на тысячах часов занятий и обширном исследовании, Циглер заметила, что родители, практикующие определенные семь методов, в итоге воспитывают детей, которые не только прекрасно мыслят критически, но и глубоко сопереживают и эмоционально развиты.

1. Поощряют идентификацию чувств с самого начала

Когда родители поощряют своих детей определять свои чувства, будь то радость, разочарование или гнев, они помогают им понять, что все эмоции имеют право на существование. Такие простые приемы, как проверка чувств во время поездок на машине или рассказ о том, как прошел день, создают атмосферу, в которой дети чувствуют себя в безопасности и могут выражать свои чувства, отмечает Циглер.

По ее словам, это не только укрепляет связь между родителем и ребенком, но и учит детей тому, что их мысли и чувства имеют значение. Признание того, что чувства приходят и уходят, как волны в океане, может помочь им научиться преодолевать неизбежные трудности и неудачи.

2. Прививают навыки поиска решений

Когда дети сталкиваются с трудностями, многие родители инстинктивно хотят их спасти. Однако предложение совета без немедленного решения проблемы помогает им развить мышление, ориентированное на поиск решений. Задавая открытые вопросы, такие как: «Как ты думаешь, что ты мог бы сделать сейчас?» или «Как ты справлялся с этим раньше?», родители побуждают ребенка мыслить критически.

Со временем такие обсуждения позволяют детям самостоятельно справляться с неудачами, повышая самооценку и чувство компетентности, заявляет эксперт. По ее словам, это особенно важно для детей до 12 лет, когда у них формируется чувство способностей.

3. Хвалят процесс, а не результаты

Дети, которые верят, что их способности могут улучшиться благодаря усилиям, более устойчивы перед лицом невзгод. Циглер утверждает, что вместо того, чтобы хвалить только результаты, необходимо поощрять усилия, творчество и упорство. Например, слова «Я заметил, как усердно ты работал над этим проектом», вместо «Молодец, что получил пятерку с плюсом» подтверждают, что рост происходит благодаря усилиям.

Этот тонкий сдвиг в языке помогает детям понять, что трудности — это возможность для обучения, и подготовит их к тому, чтобы встречать трудности с решимостью, а не со страхом, заявляет эксперт.

4. Устанавливают четкий распорядок и границы

Циглер утверждает, что последовательный распорядок дня и четкие границы необходимы ребенку для ощущения безопасности. Предсказуемый распорядок и четкие правила создают атмосферу, в которой дети чувствуют себя в безопасности. Это снижает тревожность, устраняя неопределенность, и позволяет детям психологически свободно учиться и играть, отмечает она.

5. Поощряют независимость и ответственность

Поручение соответствующих возрасту обязанностей, таких как приготовление обеда или уборка комнаты, помогает детям почувствовать себя трудолюбивыми и укрепляет уверенность в себе. Регулярная работа по дому, по мнению Циглер, способствует формированию у них реалистичного представления о том, как функционирует дом и семья.

Исследования показывают, что дети, которые регулярно выполняют работу по дому, развивают более сильное чувство ответственности, уверенности в себе, лучше распоряжаются временем и улучшают социальные отношения, основанные на сотрудничестве.

6.Принимают неудачи

Обсуждение неудач как части процесса роста очень важно, отмечает Циглер. Она советует родителям также поделится своими собственными трудностями и уроками, извлеченными из неудач.

Например: «Я знаю, что ты сейчас разочарован, и это вполне объяснимо, учитывая, сколько усилий ты приложил для участия в бейсбольных пробах. Но ты можешь гордиться собой за то, что работал над своими подачами вне тренировок по выходным и рано утром. Что, по-твоему, ты можешь сделать по-другому в следующий раз, когда будешь проходить отбор? Я верю в тебя и знаю, что ты будешь продолжать работать над тем, что тебе дорого».

Эксперт утверждает, что когда дети видят, что неудача — это не конец, а ступенька для обучения, они охотнее идут на риск и развивают в себе стойкость.

7. Уделяют первостепенное внимание своему психическому здоровью

По словам Циглер, психическое здоровье ребенка тесно связано с благополучием его родителей. Заботясь о собственном психическом здоровье, они смогут лучше удовлетворять потребности своих детей.

Она отмечает, что моделирование заботы о себе и здоровых навыков преодоления стресса закладывает основу для того, как ребенок будет справляться со стрессом. Нормализация разговоров о психическом здоровье помогает дестигматизировать эти темы и побуждает детей и родителей обращаться за поддержкой в случае необходимости.

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