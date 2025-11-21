Психотерапевты неизбежно обращаются к теме детства, и этому есть обоснование. Клинический и судебный нейропсихолог, профессор Университета Пеппердайн Джуди Хо отмечает, что ранний опыт формирует реакцию на стресс, отношения и модели поведения во взрослом возрасте.

«Многие проблемы и трудности, с которыми мы сталкиваемся во взрослом возрасте, уходят корнями в паттерны, усвоенные в раннем детстве, и в стили привязанности, которые мы развили в результате. Они могут быть надежными, избегающими, тревожными или неорганизованными», — говорит она.

По словам Хо, около 38% американцев обладают надежным типом привязанности. Они в целом позитивно оценивают себя и других, и их самоощущение не слишком зависит от того, что думают о них другие, что происходит в течение дня или чего они добились. Как правило, они могут строить здоровые, стабильные отношения. Они также поддерживают связь с людьми, которые важны для них, даже когда находятся в поиске и преследуют свои личные цели.

«В ходе своих исследований и на основе профессионального опыта я обнаружила, что такие люди, как правило, воплощают в себе эти четыре фразы», — говорит эксперт.

«Я верю в себя и люблю себя»

У таких людей, как правило, сильное чувство собственного достоинства и более высокая самооценка. Они чаще испытывают неизменно позитивные чувства по отношению к себе, своим способностям и восприятию себя другими.

Люди с надежной привязанностью, как правило, менее склонны испытывать стыд, который может вызывать чувство неуместности и неполноценности. Доверие, поддержка и забота, которые они получали в детстве, служат своеобразным буфером против всепроникающего чувства, что в них есть что-то глубоко несовершенное или в корне неправильное.

«Я могу справиться с тем, что мне предстоит»

Люди с надежной привязанностью устойчивы к невзгодам. Они с большей вероятностью обладают психологической гибкостью, чем другие, а это означает, что они могут лучше справляться с трудными ситуациями, принимать их и приспосабливаться к ним. Они способны изменить свое отношение к этим ситуациям. После этого они могут действовать в соответствии со своими ценностями.

Они также могут отказаться от зацикленности на определенном результате, адаптировать свои стратегии преодоления трудностей, находить различные решения и пути к достижению своих целей. И все это они могут делать даже тогда, когда их мысли и чувства говорят им, что нужно бежать или прятать голову в песок.

«В целом, люди с более высокой психологической гибкостью сообщают о более низком уровне депрессии, тревоги и стресса, даже когда они имеют дело с трудными ситуациями», — добавила эксперт.

«Я могу добиться положительных результатов»

Уверенные в себе люди обладают высокой степенью личной свободы. Благодаря тому что родители постоянно находились рядом, чутко реагировали на их потребности и эмоциональные сигналы, они с раннего возраста обрели самостоятельность и чувствовали, что сами управляют своей жизнью.

В стрессовых ситуациях они редко ощущают себя беспомощными. Такие люди знают, что в этом мире есть вещи, которые находятся вне их контроля, но они с меньшей вероятностью будут зацикливаться на них. Они верят, что чаще всего смогут достичь того, к чему стремятся, если приложат усилия. «Вера, что вы можете повлиять на то, что с вами происходит, очень важна для создания ощущения стабильности и стабильности в жизни», — отмечает Хо.

Когда такие люди сталкиваются с конфликтами или проблемами, они не поддаются фрустрации, могут эффективно общаться и использовать навыки решения проблем для достижения положительного результата. В значительной степени потому, что они оптимистично настроены в отношении своей способности преодолевать препятствия и добиваться успеха. Они верят, что мир в целом предсказуем и что они могут обеспечить свою безопасность.

«Я могу быть независимым и в то же время полагаться на других»

«У каждого из нас есть потребность в общении и в то же время в самостоятельности, — говорит эксперт. — Как всегда, здесь важен баланс». Люди с надежным типом привязанности понимают, где заканчивается их личность и начинается чужая, а в случае более интимных или романтических отношений — где начинается «мы». Но при этом они не уходят на второй план.

Несмотря на то что они наслаждаются общением с другими людьми, они также любят проводить время в одиночестве.

Итак, по словам Хо, люди, обладающие надежным типом привязанности отличаются следующими качествами:

отстаивают свои собственные интересы и поощряют своих партнеров делать то же самое;

могут попросить о помощи, но при этом предпочитают справляться с проблемами самостоятельно;

не чувствуют себя виноватыми, когда получают поддержку, так как знают, что у них будет возможность оказать ее в ответ;

свободно выражают привязанность и не беспокоятся, что она может оказаться безответной;

умеют быть уязвимыми и делиться своими эмоциями, переживаниями и страхами и, скорее всего, поощряют других делать то же самое;

принимают возможность разногласий и знают, что, несмотря на конфликты, они могут сохранить отношения;

не испытывают сильной тревоги, страха или сомнений в своих отношениях.

Взрослые с надежной привязанностью чаще руководствуются тем, что большинство людей имеют добрые намерения, чем чрезмерным скептицизмом или подозрительностью по отношению к другим. У них развито представление о личных ценностях, и они готовы выразить разочарование или досаду, если кто-то нарушит их.

И хотя такие люди могут оказаться в ситуациях, которые, казалось бы, угрожают их внутренним моделям поведения (например недолго быть в эмоционально тяжелых отношениях), они все равно могут объективно оценивать людей и события и в целом восстановить свою веру в то, что на большинство людей можно положиться и доверять им.

«Даже если вам кажется, что все это не про вас, у меня для вас отличные новости. Люди, которые верят, что могут изменить свой стиль привязанности, часто так и поступают. Хотя вы не можете изменить прошлое, вы можете работать над созданием новой, надежной привязанности», — утверждает Хо.

