Когда человек приходит на психотерапию, один из первых вопросов, с которым сталкивается, касается его детского опыта — и это не случайность. Как объясняет доктор Джуди Хо, клинический и судебный нейропсихолог, профессор Университета Пеппердайн и автор книг «Stop Self-Sabotage» и «The New Rules of Attachment», детство оказывает фундаментальное влияние на то, как мы взаимодействуем с другими людьми.

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«Многие трудности, с которыми мы сталкиваемся во взрослой жизни, проистекают из моделей поведения, усвоенных в детстве, и типов привязанности, которые мы сформировали тогда. Эти стили могут быть безопасными, тревожными, избегающими или дезорганизованными», — говорит Хо.

По его словам, около 38% американцев обладают надежным типом привязанности. Такие люди, как правило, демонстрируют устойчивую самооценку, хорошо воспринимают себя и окружающих, не зависят от внешней оценки и способны сохранять равновесие независимо от обстоятельств. Они строят прочные, уравновешенные отношения и при этом не теряют собственные цели и ценности.

В своем исследовании и клинической практике доктор Хо выявила четыре ключевые фразы, которые чаще всего характеризуют таких людей. Эти установки могут стать полезными всем, кто стремится к более осознанному и здоровому взаимодействию.

1. «Я верю в себя и люблю себя».

Самоуважение и уверенность в себе — фундамент надежной привязанности. Люди с этой установкой, как правило, меньше подвержены токсическому чувству стыда, которое может создавать ощущение внутренней неполноценности.

«Доверие, поддержка и забота, которые они получали в детстве, служат своеобразным буфером против всепроникающего чувства, что в них есть что-то глубоко несовершенное или в корне неправильное», — отмечает Хо.

2. «Я справлюсь с тем, что меня ждет».

Устойчивость к стрессу, психологическая гибкость и способность адаптироваться — характерные черты людей с безопасной привязанностью. Они умеют оставаться в контакте с реальностью даже в трудные периоды и не боятся менять тактику, если обстоятельства требуют этого.

«В целом, люди с более высокой психологической гибкостью сообщают о более низком уровне депрессии, тревоги и стресса, даже когда они имеют дело с трудными ситуациями», — подчеркивает Хо.

Такие люди способны принимать решения, опираясь на свои ценности, а не на импульсы, страх или желание избежать дискомфорта. Даже если эмоции подталкивают их к бегству, они умеют оставаться на месте и действовать.

3. «Я способен на достижение хороших результатов».

Уверенные в себе взрослые обладают чувством личной эффективности, которое во многом формируется в детстве. Родительская отзывчивость и эмоциональная доступность помогают ребенку выработать убеждение, что он сам может влиять на свою жизнь.

«Вера, что вы можете повлиять на то, что с вами происходит, очень важна для создания ощущения стабильности и стабильности в жизни», — говорит эксперт.

Такие люди даже в кризисных ситуациях сохраняют чувство контроля и не впадают в беспомощность. Они, скорее, будут искать решение, чем фиксироваться на том, чего изменить нельзя.

4. «Я могу быть самостоятельным и при этом нуждаться в других».

«У каждого из нас есть потребность в общении и в то же время в самостоятельности. Как всегда, здесь важен баланс», — говорит доктор Хо.

Люди с надежной привязанностью ясно осознают границы между собой и другими. Даже в близких отношениях они умеют сохранять собственную идентичность и не теряться в «мы». Они не боятся одиночества, но и не избегают близости.

Вот какими еще чертами, по словам Хо, обладают такие взрослые:

умеют просить о помощи, не чувствуя при этом вины;

поддерживают партнера и принимают поддержку в ответ;

не боятся демонстрировать чувства и быть уязвимыми;

спокойно относятся к конфликтам, понимая, что разногласия не угроза, а часть любого взаимодействия;

доверяют людям и предполагают хорошие намерения, не исходя из паранойи или подозрительности.

Даже если таким людям доводится пройти через сложные или болезненные отношения, они сохраняют способность трезво оценивать ситуацию и не теряют веру в то, что мир в целом безопасное место, а люди в большинстве своем надежны.

Можно ли развить надежную привязанность

Если эти установки не кажутся вам близкими, это не означает, что все потеряно.

«Даже если вам кажется, что все это не про вас, у меня для вас отличные новости. Люди, которые верят, что могут изменить свой стиль привязанности, часто так и поступают. Хотя вы не можете изменить прошлое, вы можете работать над созданием новой, надежной привязанности», — уверена доктор Хо.

Сознательная работа с собственными установками, эмоциями и реакциями — путь к более зрелым, устойчивым и удовлетворяющим отношениям с собой и другими.